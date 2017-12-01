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人文中小學遭解約　家長籲優先重訂契約 (2017/12/7)
 

　李琦瑋／臺北報導

　宜蘭縣公辦民營的實驗教育學校人文中小學，上個月底被宜蘭縣政府專案小組認為有疑似違法、缺失，決議與經營團隊人文展賦教育基金會「終止行政契約」，宜蘭縣政府將招募新團隊，在明年八月一日接管人文中小學。人文中小學家長組成自救會，昨天在記者會上，主張教育部應督導宜蘭縣政府與人文基金會重新訂定契約，而非扼殺實驗教育。

　全國教師工會總聯合會日前開記者會，列出人文中小學近幾年來的違規事項，理事長張旭政指出，人文中小學在民國九十七年就發生詐領薪資事件，之後也不斷傳出違法行為，且課程、內容、教材都不符合教育學理，今年因投訴不斷，宜蘭縣政府才開始清查。

　家長自救會代表陳安儀表示，實驗教育因課程特色與一般體制內教育不同，收費方式、師資、上課地點等，都無法按照一般公立學校的法令執行，縣府宣布提前解約，讓全校三百多個學生、數十名教師不知所措，因此，家長主張重新修法，讓原有體系優先重訂合約，延續學生受教權，並請教育部督導宜蘭縣政府，輔導校方建立符合政府規定的收費。

　國教署國行科科長蔡宜靜回應，教育部相當重視學生受教權與教師權益，與人文展賦教育基金會解約的後續處理，也以不影響學生權益為原則，相關的中央法規會在今天立法院上溝通討論，希望有適合的配套措施。
 
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