陳景清、阮筱琪、陳中興、張彩鳳、洪素蓉／連線報導



高雄市秋冬沒有新鮮空氣，空氣品質連日陷入紅害，危及學生健康，高雄市議會昨天通過決議，率全國之先要求各級學校不得在秋冬空氣汙染嚴重時辦理運動會，強力維護學生健康。



高雄市教育局針對市議會決議表示，立即調查全市三百五十八所學校意願，結果，已於春夏辦理運動會的有六十八校，有意願調整的有十六校，合計八十四校。但尚未表態與傾向無意願調整的有兩百七十三校；不願意調整的原因，分別為學校依據「節慶活動」週期、「課程規畫」、「各校慣例」等因素訂定校慶紀念日，且考量雨季與其他室內活動等因素，多傾向上學期辦理。



至於其他縣市，臺北市教育局體衛科科長黃國忠表示，已發函要求高中以下各級學校在AQI大於兩百時，都禁止學生從事戶外教學或活動，也要求學校舉辦戶外活動時，必須參考環保署空汙預報系統指數，並同時提出「室內備案」。



桃園市教育局表示，各級學校秋冬辦與不辦運動會，會依環保署的AQI值辦理。超過兩百零一以上會停止戶外活動，包括運動會。苗栗縣教育處說，苗栗縣空氣品質一直優於鄰近縣市，空氣品質不佳的時候，運動會或許可改成室內競賽活動。



臺中市教育局副局長劉火欽表示，校慶運動會是許多學校的傳統，舉辦的時間已經行之有年，要改變不易，此外統計今年十月到十二月間的校慶旺季，達到必須停止戶外活動等級的天數只有兩天，即使遇到空汙嚴重，學校也會依規定延期並停止戶外活動，因此不會要求學校調整運動會時間。



彰化縣教育處副處長張雀芬表示，已鼓勵學校儘量於每年四月到十月辦理運動會，如空汙嚴重達紫色時，改為室內活動，規畫運動會時需有備案。



南投縣教育處長王淑玲表示，更改運動會的舉辦不是治本之道，宜再審慎研酌。花東兩縣教育處則表示，目前沒有這個困擾，所以不會跟進。