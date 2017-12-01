教部：與地方、學校研議





李琦瑋、阮筱琪／臺北報導



立法院院會日前三讀通過《促進轉型正義條例》，全臺以「中正」或「介壽」為名的學校，可能面臨改名衝擊。教育部長潘文忠昨天回應，學校屬於「公共場所」，該條例有明確規範，必須依法處置，後續會和學校、地方政府做適法上的研處。



《促進轉型正義條例》明定，出現在公共建築或場所的紀念或緬懷威權統治者象徵，應移除、改名，或以其他方式處置，除了中正紀念堂，路名、校名等都面臨改名的狀況，校園內的蔣公銅像也得移除。



針對更改校名和移除蔣公銅像，潘文忠表示，除了大學、高中外，很多中小學是由地方政府管轄，因此，會再和地方政府做後續研處，也會和學校進行後續執行。



中正大學主任祕書吳明儒表示，待教育部來函後，再決定如何因應；日前有個別校友和學生表達異議，校方會舉辦公聽會，蒐集各方意見。



臺北市教育局主祕謝麗華說，學校更名牽涉較廣，宜多方評估，並參採中央規定辦理；初步建議，若學校名稱依所在行政區命名，宜配合行政區變更校名，其他非依行政區命名的學校，應整合學校和家長意見研議。



臺北市中正高中祕書杜慶進說，未收到相關通知，目前學校未有改名規畫。臺北市中正國中校長余國珍表示，依法令，校名勢必要改，校方會依照教育部建議步驟辦理，討論更改校名時，會採納師生或校友、家長代表的意見。臺北市中正國小校長方芳蘭說，校名對校友具有紀念意義，若要更改，會徵詢校友意見。



臺北市介壽國中校長林財瑞表示，該條例是針對威權統治者的象徵進行更改，中正紀念堂有紀念威權的意涵，但「介壽」只是學校名詞，與威權連結程度低；校名是師生、校友的共同記憶，對於改名持保留態度。林財瑞也反問：「若師生和校友還是覺得要稱為『中正』、『介壽』國中，怎麼辦？」