李榮茂／嘉義報導



嘉義縣竹崎鄉龍山國小與臺南市七股區龍山國小，十一年前簽署「海誓山盟協議書」，締結姐妹學校，兩校師生都很珍惜彼此的友誼，經常互訪交流。臺南市龍山師生昨天到嘉義縣龍山展開山上學習之旅，參觀茶園、製茶、品茗，品嘗風味餐，體驗山區特有茶道文化。



嘉義縣教育處長王建龍，對跨縣市山海學生體驗不同生活與教學資源共享，認為教學裨益甚大，給予高度肯定。



臺南龍山校長方建良指出，早在這趟姐妹校學習之旅之前，各班導師便指導學生，將祝福的話寫在卡片上，寄給嘉義縣龍山國小同年級的班級，讓兩校學童見面前就彼此交流。臺南市龍山國小也結合藝術與人文課程，製作蚵殼鑰匙圈，作為見面禮，既環保又有紀念價值。



嘉義龍山國小校長王國原表示，為歡迎姐妹校臺南龍山師生，特地安排校本茶道課程，讓學生體驗茶道文化。校方邀請當地茶農、金獅村長林炳煌導覽茶園生態風光，帶南市龍山參觀茶園以及製茶流程，林炳煌為學生詳盡解說茶園生態，讓學生學習茶園相關知識。



嘉義龍山學生陳俊杰表示，臺南龍山同學寄來的卡片很可愛，能讓他們體驗到自己家鄉的特色與美麗，十分開心。嘉義龍山學生林慧瑄說：「臺南龍山表演的獅陣，跟我們的宋江陣很像，但是他們電音三太子很可愛。」



臺南龍山學生吳宜臻、吳富麟表示，第一次到阿里山，進入竹子園，參觀金萱茶種植場域，並體驗採茶的過程，學習分辨一心二葉的茶葉，也實際泡茶，覺得十分新鮮。



臺南龍山學生黃千蕙、黃麗如說：「嘉義龍山位在山上，校園綠意盎然很漂亮，希望有機會能融入班級上課，體驗山地上學的情境。」



圖說：臺南市龍山國小師生昨天到姐妹學校嘉義縣龍山國小展開山上學習之旅，享受茶香。攝影／李榮茂

