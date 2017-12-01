李琦瑋／臺北報導



實驗教育三法明天送立法院審議。全國教師工會總聯合會指出，目前實驗教育成效未經評估，缺乏明確藍圖，擔憂未來開辦學校只是想爭取資源分配，反而喪失實驗教育精神，因此反對放寬到總校數的三分之一。



教育部回應，草案擬定公立學校辦實驗教育上限仍為百分之五，超過須逐案呈報教育部核定，不得超過三分之一，保留彈性又有把關機制，比現行法規嚴謹；至於開放到三分之一是否過高，會在立法院審查時採納各方意見。



全教總理事長張旭政表示，實驗教育幾乎不受主要教育法規限制，目前辦理學校在課程與教學上出現課程偏重某領域、不符合學理、難以契合教學目標等嚴重教育疏失；又因法規寬鬆，可大幅減少正式教師聘用，導致代理教師比例高；有些學校以「家長必須參與親子日」為入學門檻，擔憂未來如申設數理實驗學校，會以相關成績為門檻，於是反對教育部在沒有控管情形下放寬，並認為接受補助學校須「零門檻、零拒絕」接受學生入學，否則會製造教育階級化與不平等。



國教署國中小及學前教育組長武曉霞說，為回應地方政府需求，才修法放寬比率，但有配套措施，超過比率由教育部核定，包括代理教師比率是否過高，教育計畫是否符合特定教育理念等。成效部分則有相關輔導、評鑑機制，目前委託政大成立實驗教育推動中心，會舉行論壇，將創新教育模式及課程模組上傳平臺，也會針對各縣市實驗教育審議會舉辦共識營，建立現場輔導機制及訂定學校形態實驗教育評鑑辦法，如學校評鑑結果不佳，縣市政府可輔導、糾正，命令限期改善。