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國家文藝獎揭曉　七領域七人獲獎 (2017/12/6)
 

楊惠芳／臺北報導

　第二十屆國家文藝獎得獎名單昨天揭曉，文學類得主為詩人李魁賢，美術類為撒古流．巴瓦瓦隆，音樂類為金希文，舞蹈類為姚淑芬，戲劇類為陳勝國，電影類電影音樂得主林強及建築師黃聲遠七人；頒獎典禮將在明年春季舉辦。

　國家文藝獎邁入第二十屆，強調藝術卓越性的成就與持續創作展演的精神，象徵國內藝文界最高藝術榮譽的獎項。國藝會董事長林曼麗表示，國家文藝獎評選過程嚴謹，這次國家文藝獎是相隔十年，七個領域都有得獎者出現，得獎者可獲一百萬元獎金。

　林曼麗表示，七位得獎者在各個領域的表現都很傑出，其中現年八十歲的詩人李魁賢，以現代社會角度從事詩作超過六十年，致力臺灣文學的國際交流和推廣，對臺灣文學影響深遠。林強的電影音樂創作融入電子音樂風格及東方傳統音樂元素，備受評審肯定。陳勝國是明華園首席編導，也是臺灣少數由民間劇場實作訓練出身的創作家及導演，風格獨具，手法靈活且親近觀眾，為臺灣傳統戲劇開創新局。

　另外，藝術家撒古流．巴瓦瓦隆是繼李泰祥後，第二位原住民得獎者。建築師黃聲遠，將在明年代表臺灣參加威尼斯建築雙年展，他跳脫建築框架，自然體現「建築是在地的社會實踐」理念。編舞家姚淑芬擅長以女性視角創作獨特舞蹈風格，以舞作關心社會議題。金希文是臺灣著名作曲家，也是指揮家，創作獨具風格，作品融入臺灣元素與意象，是臺灣代表性音樂創作者。
 
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