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「社論」還以會考試為榮？ (2017/12/6)
 


　古代以科舉制度舉才，使平民有翻身機會，咸認公平。讀書人懸梁刺股，只求金榜題名。行之上千年，至今全球唯獨我國還有考試院。考試成為教育目標，成績排名至關重大。

　一九○○年瑞典教育家愛倫凱（Ellen Key），力倡教育是為自己學習，不是和他人比較，更不是為了父母的虛榮，深深影響北歐的教育觀念。在瑞典，上大學主要評量是中學的學習成就，並考量學生專長能力；或參加學力檢定，再經學校口試，評定專業領域條件，才予錄取。如此避免考試競爭扭曲教育的目的，也注重多元化的學習績效，啟發思辨能力。

　由於根深柢固的應試教育文化，在瑞典的華人移民為了孩子的學區與工作，夫妻因而分居設籍，令當地人訝異。補習班文化也被帶進美國華裔社區，連鎖的「領航補習中心」，專門幫助學生為標準化考試做準備。家長認為，孩子能進入著名高中，才有上常春藤大學的機會，因此願意支付不貲的補習費。

　在美國，華人就讀好學校的比率高於各族裔，或許是受益於「應試教育」，但勤於標準答案的學習模式，卻妨礙了質疑和思辨能力，被貼上缺少創造力、唯命是從的標籤。

　應試教育偏離教育宗旨，使素質教育空洞化。強化成績競爭，人心趨向功利；追逐成績和升學率，甚至就業率，成為學校評鑑的標竿，教育越走越偏鋒，令人憂心。
 
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