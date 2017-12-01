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國際閱讀素養 我居第八　紙本比數位佳 (2017/12/6)
 

李琦瑋／臺北報導

　教育部昨天與美國教育成就評鑑國際協會（IEA）同步公布二○一六年「促進國際閱讀素養研究（PIRLS）」調查結果，我國學生整體表現成績平均為五百五十九分，在五十個參與國家中，與英格蘭、挪威並列第八，相較於二○一一年第九名、二○○六年第二十二名，進步顯著。

　為了因應全球逐漸重視數位閱讀，IEA也首次加入e-PIRLS（extension of PIRLS）調查，臺灣平均分數為五百四十六分，在十四個國家中，排名第七，但專家學者認為有加強空間，建議學校能提供更多數位資源。

　PIRLS是調查不同國家四年級學生的閱讀素養，每五年調查一次，施測結果則作為改善國家閱讀教育政策、閱讀教學方法及閱讀習慣的依據。

　教育部次長林騰蛟表示，我國學生整體表現亮眼，其中故事體平均分數五百四十八分，排名第十七名；說明文為五百六十九分，排名第四名，顯見學生說明文成績優於故事體。

　中央大學教授柯華葳認為，女生表現較好，但說明文卻沒有差異，這點非常少見；故事體方面，男生表現較差，鼓勵男學生多看帶有感情的讀物。

　科技部次長鄒幼涵說，這次學生也配合e-PIRLS電腦化方式施測，進行數位閱讀能力調查。結果發現，學生在線上和紙本閱讀素養落差極大，數位閱讀能力明顯偏低，相關單位應提升學生線上閱讀和學習能力。

　柯華葳說，電腦集中在一間教室的時代已經過去，未來每間教室應有一臺電腦，供學生查資料和閱讀，且可跨學科做專題、寫報告，提升數位閱讀素養；政府應持續推動紙本閱讀，鼓勵獨立閱讀，並提供閱讀策略。
 
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