李琦瑋／臺北報導



近日英國《泰晤士高等教育》（Times Higher Education）專刊公布二○一八年世界大學十一個專業領域排名。根據數據顯示，中國頂尖大學排名遠超過臺灣，我國只有臺師大、臺科大、中山大學在「教育」領域贏過中國，其他領域全輸；今年臺灣大學只在「商學與經濟」、「資訊工程」、「工程科技」和「醫療健康」項目進前一百名。臺大代理校長郭大維認為，我國頂尖大學已經在崩解邊緣，未來社會與產業將更加缺乏競爭力。



郭大維表示，頂大遭遇的不只是排名問題，人才出走後，臺灣未來社會創造力、領導力、整體競爭力也隨之崩盤，造成這種現象的起因是教授薪資過低，求才、留才都有困難，外國同級大學教授薪資是國內數倍，且受到退休新制影響，臺大教授平均近三十九歲任職，六十五歲退休的狀況下，能領到的每月退休金還略低於二十五歲任職，五十五歲退休的中小學教師，等於教授的教育投資全付諸流水；另外，幾所頂大的高教經費不足，臺大每名學生每年教育成本約新臺幣五十一萬元，相較北京大學的新臺幣一百五十萬元、清華大學的兩百一十萬元，差距極大。



郭大維呼籲政府，高教策略不應流於表面公平，而是透過分級，讓各級學校各司其職，相互幫忙推動頂尖大學，還應讓各校招生、行政管理、人才培育上有更多自主空間；政府重求才，但留才是我國目前最大問題，希望政府能從調整教授薪資著手。