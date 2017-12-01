李琦瑋、陳中興／綜合報導



教育部擬調降高中的藝術、生活、綜合活動、健康與體育、全民國防教育及選修課程等領域專任教師的每週基本教學節數，將研議由現行十八節調降為十六節，與數學、社會、自然領域相同，最快一百零七學年度上路。



多名高中藝術科教師日前在國發會公共政策網路參與平臺上發起連署，建議全國高中職及國中各科領域基本授課節數應一致，應「科科等值」。教育部國教署表示，將研議修法調降。



全教總理事長張旭政表示支持調降，讓藝能科與考科標準一致，他指出，有些人認為考科教師的壓力較大，但備課頻率或壓力其實是難以量化及比較。針對科科等值所產生的鐘點費可能造成地方財政壓力。張旭政表示，除六都外，多數高中屬於國立高中，縣立高中數量很少，且增加的鐘點費用也不高，財務狀況應不需擔憂。



桃園市表示，若國教暑通過修訂，桃園市會與全國一致。教育局高級中等教育科長林光偉表示，桃園市明年國立高中職，全部改隸市立。至於藝能科教師減課後的鐘點費支出，桃園市教育局與新北市同調，希望教育部補助。



新北市秀峰高中美術教師褚天安說，疲倦的藝術科教師很難有精緻化教學，藝術科上課節數不公平的問題一直存在，於是他藉由網路平臺發起連署，幾經波折後終於得到正面回應，雖然開心，但也擔憂市立高中由地方政府主管，不樂見一國兩制的情形，希望教育部能協助地方政府達成全國一致的目標。