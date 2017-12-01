楊惠芳／臺北報導



立法院社會福利及衛生環境委員會、經濟委員會昨天舉行聯席會議，審查《勞動基準法》部分條文修正草案，包括輪班間隔、七休一鬆綁及加班工時上限等內容。不過，朝野立委各自堅守立場，數度引發爭議。如果依據民進黨版本完成三讀，醫護人員、遊覽車司機，以及旅館和媒體從業人員等，都將受到影響。



民進黨原本預定上個月二十三日完成《勞基法》初審，但因在野黨強力杯葛，黨內也出現雜音，修法延宕。經行政院長賴清德和立委溝通後，針對爭議較大的「鬆綁七休一」（七天有一天例假）和「輪班間隔」達成共識，其中鬆綁七休一將由勞動部主動公告適用行業；輪班間隔原則十一小時，增訂八小時的例外特殊狀況，但須經目的事業主管機關會同勞動部核准，有雙重把關機制。



民進黨黨團總召集人柯建銘表示，現行《勞基法》部分條文完全沒有彈性，應該要修改；民調結果也支持條文要有彈性，希望在野黨能夠理性詢答。



不過，國民黨立委蔣萬安強調，輪班間隔十一小時「是不能退讓的底線」，因為輪休間隔如果只有八小時，扣除三小時通勤時間，勞工只能休息五小時。



時代力量立委徐永明則以一名護理人員連上十三天班後猝死為例，強調一例一休應暫緩修法。



根據《勞基法》第三十四條規定，勞工工作採輪班制者，至少應有連續十一小時的休息時間，民進黨擬納入例外條款，經勞資協議、主管機關核准，可將輪班間隔從十一小時縮減為八小時，但國民黨堅持不讓步。



此外，勞工團體昨天也在立法院外集結抗議，要求停止修法，希望立法院退回政院版《勞基法》修法。勞動部長林美珠表示，目前勞動部尚未討論哪些行業適用放寬的範疇，但給勞資雙方更大彈性，例外不會變成原則。