兩個令人憂心的人口統計數字，正在侵蝕、弱化國家競爭力，社會如不予正視，政府如無良好對策，終將演變為國力式微的「國難」危機。



其一，從民國一百零四年開始，十五歲到六十五歲的工作人口總數，每年減少十八萬人；其二，主計處統計，截至前年底，赴國外工作的國人已超過七十二萬人。總的來說，少子化所形成的「生之者寡，食之者眾」現象，已益趨顯著，各方論述較多；而外移人口逐年增加，社會上較少討論，其實，它對我國人口結構的衝擊，更是雪上加霜，危機四伏。



當然，外移人口不盡然是傳統定義的「人才」，但據牛津大學經濟研究院日前公布的《二○二一年國際人才報告》顯示，臺灣每十個外流人口，就有六個是專業人才，如果這不是嚴重的人才外流，什麼才是？這項報告還指出，外流趨勢如無法扭轉，四年後，臺灣將成為人才最短缺的國家，必導致投資環境惡化，產業加速外流，整體經濟空洞化，形成國力式微的國難問題。



人才外流主因是企業創新競爭力不足，以及政府缺乏育才、留才和人才流入的全盤配套策略，而在長期的低薪環境下，近鄰的中國大陸、新加坡、香港，甚至日韓只要一招手，就能發揮磁吸作用。如何全面調整僵化的薪資結構，擴大推動彈性薪資方案，是改善人才外流問題的當務之急。



當然，人才外流不限於中壯代精英，國內優秀學生到國外名校就讀者日多，也是一種外流。中興以人才為本，如何留住學子，培養明日的人才，是教育體系的重責大任。