李琦瑋／臺北報導



羅慧夫顱顏基金會昨天舉辦「第二十屆用愛彌補兒童文學獎」頒獎典禮，今年以「努力」為主題，連獲兩屆金獎的劉宥侖，天生對聲音敏感而焦慮，這次得獎作品《我拚了！》就是記錄自己克服聲音敏感的過程，昨天他和同學以戲劇演出作品。



就讀臺南市建功國小五年級的劉宥侖，雖然是跑步高手，但害怕鳴槍聲音，一年級參加運動會時，因為太害怕了，不自覺流下鼻血。他很氣自己為何無法像一般人一樣，於是擬定「不怕不怕作戰計畫」，從玩具槍發出的聲響、加入太鼓隊到刺破氣球等，漸進式的訓練自己適應聲音。



劉宥侖說，各種練習給了他改變的力量，有次參加廟會，面對鞭炮聲居然不害怕了。不過，最困難的是刺破氣球，他為了演出這一幕，一週前開始練習，雖然看到打氣就會哭，但他仍然做到了，在舞臺上完美演出。他說：「遇到困難就要克服，不然困難就會越堆越多。」



銀獎得主是臺中市華盛頓小學三年級學生林毓晰，作品《最討厭的游泳課》以趣味方式敘述自己克服怕水的心理障礙，圖文生動活潑。



從小怕水的林毓晰，覺得洗澡時的水就像毛毛蟲落在身上，很不舒服，後來在媽媽的鼓勵下，在小一時報名游泳課，希望克服恐懼。經過一次次的練習後，她漸漸不怕水了，最後甚至愛上游泳，目前正挑戰最困難的蝶式。林毓晰想透過繪本告訴大家，「只要努力就可以成功」。



圖說：劉宥侖（中）與同學演出得獎作品。攝影／高修民