‧落羽松入冬換新裝

吳啟綜

隨著時序進入十二月，各地的賞楓季節也陸續告一段落，接下來，就換美麗的落羽松登場！在高度約海拔兩千公尺的臺中市武陵農場露營區，大片的落羽松林已經從蒼翠的綠轉為暖心的橘紅，與遠方的中央山脈稜線山巒相襯，顯得更為壯觀。

另外，位於武陵農場露營區上方的雪山登山口服務站，旁邊有一座大水池，倒影如畫，讓人流連忘返。



‧高雄市府花開四季

陳景清

高雄市政府四維行政中心中庭最近增添占地十四坪，可坐、可臥、可欣賞的公共藝術，取名「花開四季」。

「花開四季」是藝術家顏名宏，依臺灣南方野地茂生的「馬纓丹」為靈感，創作出八座花形座椅，從高處俯瞰，是盛開的花朵，也是可近距離體驗的坐椅，並以客家、排灣、魯凱、布農、鄒、西拉雅六個族群代表色彩上色，詮釋高雄多元文化之美。



‧戶外相撲亭啟用

陳中興

國內第一座戶外相撲亭，日前在桃園市大溪的中正公園正式啟用。這個相撲亭的建築風格，是仿照日本神社外，讓訪客先行舀水，淨身及淨心之用的「手水舍」施工，再以檜木榫接方式興建。

相撲亭內，則依照日本傳統相撲場地，圈出圓形的競技臺「土俵」，中間畫有兩道「仕切」白線，讓相撲力士依規則進行比賽。



‧原民詞典阿眉語稿

洪素蓉

博學多才的臺東縣首屆民選縣長陳振宗，能通多種原住民語言，大正六年在鹿野移民村寫了一本《阿眉語稿》，計兩百零三頁，以「罵詈」為附篇。阿美族耆老黃貴潮表示，這些詞彙未必惡意，有人還以這些詞彙為外號。



‧動漫人物遊臺中

吳啟綜

臺中市政府邀請新銳漫畫家Hom打造動漫公車站，把忠明國小前的優化公車站重新彩繪，國家歌劇院、臺中州廳與其他在地美景都入畫。