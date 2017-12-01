報導／吳啟綜



英國研究機構「運動智能」日前提出「環球體育薪資調查」報告，美國職籃NBA是全世界平均薪資最高的職業運動聯盟，其次是美國職棒大聯盟，第三名印度板球超級聯賽，也是前十名中唯一亞洲職業運動聯盟，中國足球超級聯賽、日本職業棒球名列第十一及第十二。



這項全球職業球隊薪資調查，分成職業運動聯盟與單一球隊，涵蓋十八個職業聯盟的三百八十四支球隊。美國NBA平均薪資五百五十萬英鎊（約新臺幣兩億兩千萬元）、美國職棒大聯盟三百四十三萬英鎊、印度板球超級聯賽兩百九十九萬英鎊、英格蘭足球超級聯賽兩百六十四萬英鎊、北美職業冰球大聯盟兩百三十九萬英鎊、美國職業美式足球大聯盟兩百零八萬英鎊。



單一職業球隊的前十名，美國NBA就占七席，第一名是雷霆隊的七百一十五萬英鎊（約新臺幣兩億九千萬元）、第二名騎士隊六百九十一萬英鎊、第三名金州勇士隊六百八十七萬英鎊，接下來是足球三大豪門巴塞隆納、巴黎聖日爾曼、皇家馬德里。



印度板球超級聯賽平均薪資約新臺幣一億兩千萬元，高居世界第三，令人驚訝。



板球源於英國，流行於大英國協國家，印度曾經是英國殖民地，因此也流行打板球。根據統計，印度十三億人口中，約八億人一年至少打四次板球，八成五的印度人關注板球運動，二○○八年成立的印度板球超級聯賽，每年營收超過新臺幣五百億元，品牌價值與美國的NBA不相上下。



板球也是印度貧窮兒童脫貧的管道，像印度收入最高的板球球員馬恆德拉‧托尼，二○一二年總收入高達兩千六百五十萬美元，甚至曾入選《時代》雜誌全球最有影響力的一百人。二○一四年，印度政府更頒發平民最高榮譽的國寶勛章，給技術超群的板球擊球手薩辛‧坦都卡。



以棒擊球 板球棒球各有看頭



棒球的起源是板球，兩種運動很相似，都以棒擊球，以跑計分，也都要求投球手投擲速度越快越好，對方擊球越遠越好，得分高者為贏家，但在場地與規則上仍有很多不同。



論場地，棒球場是扇形，板球場是長方形；棒球有四個壘包，板球兩個；棒球九人上場，板球十一人輪流攻守。棒球九局約花三小時，板球一場比賽往往超過六小時，甚至長達五天。



板球比賽一開始，一名擊球手站上壘包，另一名擊球手上場擊球，擊出的球如果夠遠，兩個擊球手可以在球道上來回跑數次，得到兩分或更高分。防守方要儘量讓對手出局，投球手投球時手臂一定要伸直，手肘不能彎，否則視為違規。



板球有十種出局方式，除了和棒球相同的高飛球接殺，投球員擊落攻擊方後面的「三柱門」橫木，擊球員就出局，而棒球則儘量讓打者揮空棒三振出局。棒球一局三人出局就換對手攻擊，板球一輪要十人出局才換對方攻擊。