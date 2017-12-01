李琦瑋、陳景清／連線報導



一百零六年臺灣閱讀節昨天正式登場，全臺各地都有圖書館舉辦活動、推廣閱讀。國立臺灣圖書館在新北市八二三紀念公園舉辦「閱讀‧悅讀‧越讀——一○六年臺灣閱讀節」系列活動，廣邀出版社精選自家今年最具代表性的圖書一本，在開幕式上，打造外觀為巨書造形的「臺灣百閱」。高雄市教育局在橋頭區興糖國小舉行「小一新生閱讀起步走——讀愛高雄閱幸福」活動，現場有兒童擔綱的「小小說書人」、「偶戲閱讀」等精采表演。



國立臺灣圖書館長鄭來長表示，出版社跟圖書館應是夥伴關係，希望藉由這次活動，讓社會充滿書香，此次參與臺灣百閱的出版數超過百家，展示書種包羅萬象，有詩集、小說、食譜等，內容涵蓋社會議題、科學知識等，讀者一定能從中找到感興趣的書，燃起閱讀熱情。



「小一新生閱讀起步走——讀愛高雄閱幸福」活動，在興糖國小登場。興糖國小、竹滬國小、竹圍國小與龍華國小師生，展現平日閱讀教學的成果，包括圖畫閱讀解說、小小說書人、偶劇表演、影戲表演、書法揮毫等活動，呈現學生的創作。



高雄市教育局長范巽綠說，今年不但建置許多閱讀情境，也實現擴充圖書館藏書量計畫，高雄市國中小學圖書館均達圖書一萬冊以上的目標；兩百人以下的學校，也達到每人平均擁有五十冊以上書籍目標。



圖說：高雄市教育局舉行閱讀活動，現場有「小小說書人」、「偶戲閱讀」等表演。攝影／陳景清