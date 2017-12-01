

衛福部委外辦理的一一三保護專線，今年第一次招標時，因沒有廠商投標而流標。目前承辦的世展會表示，合約結束後三個月內會持續服務；衛福部保護司也承諾，必要時調派政府人力支應。雖然短期內沒有斷線之虞，仍引起許多人關心。



一一三專線由社工接聽，二十四小時受理包括家暴、兒少、老人、身心障礙者保護，以及性侵、性騷擾等事件的通報、求助與諮詢，除了國語、閩南語，還有英、越、泰、印尼、柬埔寨等語言通譯。試辦以來口碑良好，不僅是兒少保護者，也是一一○、一一九之外最重要的通報專線。



然而，世展會承辦已逾十年，社工約六十多名，二十四小時輪班，一通電話都不能漏接，值勤人員壓力大，流動率高。世展會表示，因今年合約未新增社工人數，決定不投標。



分析進線統計，雖可了解一百零五年十七萬通電話中，四成與保護業務無關，但是對於接線人員來說，在電話接通之前，無法預料電話另一端究竟發生什麼事，根本不敢漏接任何一通。若再加上長期處理互動衝突，累積的心理壓力必然令人身心俱疲。



一一三保護專線的用途，當然有必要多宣導。但是，基於保護兒少的理由，政府也應投入更多資源。既然一通電話也不能漏接，就應如同電力供應的備轉容量，給予承辦的民間團體有充裕的接線能量。



