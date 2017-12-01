吳啟綜／臺北報導



今天是「國際身心障礙者日」，衛福部社家署昨天舉行「第二十一屆身心障礙楷模金鷹獎表揚典禮」，由副總統陳建仁親自向十名得獎者表達敬意和祝福。得獎者包括曾獲師鐸獎的美術教師蔡啟海，獲得總統教育獎及十大傑出女青年獎的王亭潔，獲電視金鐘獎行腳節目主持人獎的林信廷等。



二十七歲的王亭潔，用音符撫慰病患的身心，以自身的成長歷程擔任生命教育講師，喚醒更多人重視與熱愛生命的價值。王亭潔的媽媽吳素秋說，亭潔八個月大時還不會翻身，之後持續發高燒，就診後才知道是先天腦部病變，鑑定為中度智能障礙。



王亭潔五歲時，家人讓她學鋼琴，藉由音樂訓練手眼協調。大三開始投入公益，曾到醫院當志工，用音樂陪伴癌末病人，也到花蓮少年觀護所服務。王亭潔相信「生命影響生命，生命感動生命」。



四十三歲、勇於探索不同領域的林信廷，並非天生全盲，從小不明原因視力模糊，高三時確診為「遺傳性視網膜色素病變（黃斑部病變）」。二十九歲那年，眼前最後那道光消失了，他走入黑暗。但他沒有時間自怨自艾，他學按摩、跳舞，參加盲人棒球、馬拉松比賽，主持廣播節目，五年來擔任公視《勝利催落去》節目主持人，並到全國各監所、學校演講，以自身故事激勵大家，前年獲得第五十屆金鐘獎行腳節目主持人獎的肯定。



圖說：衛福部表揚金鷹獎得主，圖為得獎者王亭潔演奏笛子。攝影／陳壁銘