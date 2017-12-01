陳中興／桃園報導



桃園市新屋區的蚵間國小，日前舉辦了一學期一次的「多元文化國際日」活動，全校學生在桃園市新移民中心講師的介紹下，認識許多新住民國家的器物與穿著。



五年級學生王浩彤說，活動過程讓他了解東南亞國家的地理位置及各種風俗習慣；當地人民就地取材製作的家庭用具、裝飾品和玩具，例如椰子殼水瓢，輕便、實用又環保，令人佩服。



蚵間國小校長方緒蓮表示，全校小學及幼兒園學生共一百零六人，其中超過二分之一的學生，是新住民子女；為了讓學生了解移居臺灣的母親或父親的國家文化習俗，特別開辦了多元文化國際日，希望透過活動，增進同學彼此了解，欣賞不同國家的文化及習俗。



學生李佳豪表示，在活動中學到緬甸、馬來西亞、菲律賓、印尼、泰國等國家的問候語，也能分辨出這些國家的國旗；李佳豪說：「緬甸的招財動物是貓頭鷹，很特別。」



方緒蓮擔任蚵間國小校長前，曾兼任桃園市新移民中心主任，對新住民子女的需求非常了解；她說，活動最終的用意，是希望激發學生探索、學習的興趣，為將來生涯儲存軟實力。



在一個小時的課程後，校方辦理闖關遊戲及東南亞美食品嘗，為活動畫下滿足的句點。



圖說：桃園市蚵間國小多元文化國際日活動，設有辨識國旗的闖關遊戲，學生玩得不亦樂乎。攝影／陳中興