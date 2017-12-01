報導‧攝影／高修民



有一家海產店吸引許多人排隊，卻不會為客人端出熱騰騰、香噴噴的菜肴，因為它是臺灣國際模型公開賽中的入圍作品〈鐵皮屋海產店〉。



〈鐵皮屋海產店〉的製作者費歐娜是家庭主婦，製作微縮模型的資歷不長，第一次參加比賽就獲得入圍佳績。費歐娜謙虛的表示，能夠入圍，是新手人氣旺；最大的鼓勵來自觀眾因她的作品引發共鳴，而自動排隊拍照，以及國外評審給予好評。



〈鐵皮屋海產店〉製作靈感來自費歐娜的童年回憶。費歐娜讀國小時搬家，此後上下學都必須花兩個多小時搭公車通勤，她回到家以後，爸爸會帶她去家附近唯一仍在營業的餐廳——海產店吃晚餐，於是她在模型中呈現在海產店吃晚餐及寫家庭作業的情境，作品裡有著對父親的思念。



費歐娜創作的模型全是自己手工製造，〈鐵皮屋海產店〉用了半年時間製作，光是冷凍櫃就前後花去三四個月，雙手還都是挫傷。



費歐娜製作的是十二比一的微型世界。她期許自己做出令人難分真假的模型，因此常常到袖珍博物館觀摩、學習，她發現博物館內缺少關於臺灣日常生活的作品，於是著手製作臺灣傳統小吃店模型。為了做海產店的冷凍櫃，她花了一個月尋訪各地海產店，拍攝店裡的冷凍櫃作為資料庫。



由於喜愛下廚，費歐娜進一步想做出讓人分辨不出真偽的臺菜模型，才去學習黏土捏塑；二○一五年她在香港的歷史博物館看到《消失中的香港》這本書，裡面刊載著建築模型師黎熾明的微縮模型作品，於是興起動手製作模型，把童年記憶找回來的念頭。



費歐娜說，玩模型不用花大錢，現實生活場景中的物品就是最好的教科書，最好的教師則是生活經驗；她建議想開始學習製作模型的人，多多利用身邊現成的小東西，例如，喝藥水的小量杯可以當垃圾桶，牙籤可當筷子，只要有耐心，假以時日，一定可以做出令人驚豔的作品。



動手挑戰微縮椅子

步驟一：鐵絲折椅腳。

步驟二：黏接鐵絲椅腳、椅背。

步驟三：黏接椅子骨架與坐墊。



圖說：費歐娜打造的微縮情境模型〈鐵皮屋海產店〉，是小時候的回憶。