阮筱琪／臺北報導



臺北市教育局昨天舉辦一百零六年國小讀報教育成果發表暨閱讀分享實施計畫，除了頒發國小讀報教育教學設計徵件得獎作品、獲獎教師分享教案外，國語實小校長林玫伶也以歷年臺北市「我是小主播」的比賽現象，發表「兒童近用媒體的實踐」專題演講。



林玫伶說，參賽學生化身名嘴或利用加工跑馬燈，其實都是違反媒體報導的初衷與動機；教師可透過製作班報、班刊，甚至影音等來當作兒童媒體實踐。兒童在媒體實踐中，製作影音、網路能力不是重點，而是要省思製作影音的過程。



光復國小教師楊雅芬、黃美霓的「空汙警『報』」，獲得特優教案。楊雅芬是《國語日報》讀報實驗班教師，她說，紀錄片《穹頂之下》令她震撼，決定以空汙為題，帶入實驗班。



楊雅芬蒐集了《國語日報》約二十五篇空汙新聞，其中「空汙紫爆，中市民團籲運動會停辦延期」的新聞特別吸引學生注意，擔心運動會是否受空汙影響而停辦。



楊雅芬說，先有感受認知，才能了解和探索，最後才有產出、反思與實踐，於是她帶領學生認識空品旗、PM2.5、紫爆等知識，再請學生找出各國針對空汙的因應，並製作海報，讓大家觀摩，最後分組反思「抗霾的具體方法或行動」製成小書，上臺分享成果。



黃美霓也說，原本學生對新聞報導都是「已讀不懂」，不了解中心思想，透過讀報訓練，不僅增加閱讀理解力及思辨力，對於事件也有更多元、多方的看法。



講評者富安國小校長許政智說，學生對議題有感，會注意關切，教學成效會更好。教案中強調的國際觀是亮點之一，最後學生製作小書也很值得參考。



圖說：臺北市國語實小校長林玫伶（左一）訪問「我是小主播」學生的學習心得。攝影／陳壁銘