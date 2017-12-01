阮筱琪／臺北報導



立法院在民國一百零四年修正《兒童及少年福利與權益保障法》第三十三之二條條文，規範親子友善廁所的設置，本月十六日就要實施。立委黃國書、李麗芬昨天召開記者會表示，目前相關權責主管機關的認定仍不明，哪些場所應設置親子廁所，各部會一問三不知；若要掌握現有親子廁所配置狀況，須在環保署網站才能找到資料。立委要求內政部和衛福部一週內確認權責機關，盤點應設場所並進行輔導。



根據修訂法條規定，應設置親子廁所盥洗室，並附設兒童安全座椅、尿布檯等設備的地點，包括政府機關提供民眾申辦業務的場所，總樓地板面積達五千平方公尺以上；鐵路車站、航空站及捷運交會轉乘站服務場所，超過五千平方公尺；百貨公司、兒童醫院、觀光遊樂區營業場所，達一萬平方公尺以上等場所。



李麗芬說，家長帶孩子外出，不僅是孩子要上廁所，父母也需要，最常發生的是，家長帶嬰兒上廁所時空間不足；年紀大一點的孩子，應該一起帶進男廁或是女廁，還是讓孩子獨自在外面等待？這些情況也令家長頭痛。李麗芬更呼籲，觀光區應增加親子友善廁所數量。



內政部營建署建築管理組副組長欒中丕表示，內政部已委託專家學者進行研究，訂出建築場所親子廁所盥洗室設置辦法，目前已經預告，只要等內政部部務會報通過且發布後，將辦理說明會；在既有建築方面，希望每一棟五樓建物至少有一間親子廁所；預計三年後，將對未依法改善的機關開罰；為顧及性別平等，男、女廁所都要增設親子廁所。