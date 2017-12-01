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北市發布國際教育綱領　教材即起使用 (2017/12/1)
 

　阮筱琪／臺北報導

　臺北市教育局昨天宣告十二月「國際發展教育月」起跑，也發表一百零七年到一百一十一年的國際教育政策綱領。

　臺北市教育局長曾燦金說，各校將以「聯合國永續發展目標」（SDGs）為主軸，帶領學生認識公平交易、貧窮線、童工、童婚、性別平等、永續城市等十七個國際議題，並設計各學齡層教材，今天起發至各校讓教師使用。

　曾燦金說，希望藉精心設計的國際教育教材，配合寓教於樂的遊戲，培養學生國際觀的核心素養。

　北市南門國中學生昨天展示使用平板電腦和上國際新聞網站BBC，了解敘利亞難民問題的過程；九年級學生林兆珍說，教師要大家分組並扮演難民，配合BBC英文新聞與影片，選擇逃亡路線、是否和黑市交易、同伴落海救不救等，「對難民的苦更感同身受。」

　大直國小設計桌遊，透過抽卡、角色扮演，了解公平交易，得勝的人可獲「蘋果麵包」；東門國小設計類似大富翁的遊戲，玩遊戲時必須動腦又動手。學生潘宣霓解釋，在遊戲中，想買東西就要做仰臥起坐、開合跳賺錢，她說：「想賺錢就要付出體力，就算做得很累，也不一定夠付生活開銷，更明白貧窮國家的無奈。」

　北市教育局表示，未來四年將以全球素養、國際友善校園等五大主軸，作為國際教育政策綱領，預計達成包括學生儲蓄海外見學，透過酷課雲、平板線上跨國教室，教師跨國社群，學生領導力課程，明年成立夏日學校招收國際學生等目標。
 
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