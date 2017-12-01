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司法院公布草案
滿23歲有機會任國民法官　參與審判		 (2017/12/1)
 

　吳啟綜／臺北報導

　司法院昨天公布《國民參與刑事審判法》初稿草案，未來國民參與審判的案件，將由法官三人、國民法官六人組成國民參與審判法庭，共同進行審判。國民法官資格為年滿二十三歲國民，以隨機抽選產生，適用案件為最輕本刑七年以上徒刑之罪，以及故意犯罪因而致人於死。

　草案中規定，年滿二十三歲且在地方法院管轄區域內，繼續居住四個月以上的中華民國國民，有被選任為國民法官、備位國民法官的資格，但與案件或案件被告、被害人有一定關係者等情況，不能被選為國民法官；超過七十歲以上、在校學生等狀況，可以拒當國民法官。

　草案中也規範，國民法官在案件未定讞前，不得泄漏評議祕密，也不能要求或收受不正當利益，否則最重可處十年以下有期徒刑。案件的有罪認定，必須要九名國民法官及法官在內達三分之二以上同意。

　司法院祕書長呂太郎指出，國民參與刑事審判制度的重點，是想讓法官與國民充分討論，利用法官的專業、民眾的社會經驗凝聚共識，與法官一起決定被告有罪或無罪，有罪者該判多重。十二月會在北、中、南三區分別舉辦一場公聽會，凝聚共識，希望草案在明年二月送立法院。

　律師黃帝穎表示，司法院版的國民法官，由法官與國民共同審判，較接近日本「裁判員制」，與英美「陪審制」由國民獨立認定事實，法官量刑的司法分權概念不同。
 
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