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「社論」莫忘初衷的典範 (2017/12/1)
 

　「澎湖仁醫侯武忠罹癌病逝」，應該是最近幾天被網友轉傳分享最密集的新聞，大家看到侯武忠二十年如一日，往返澎湖縣各離島照護居民健康的故事，無不動容，更為他在五十五歲壯年辭世感慨萬千。

　侯武忠是土生土長的澎湖人，以澎湖離島醫事養成公費生保送高雄醫學大學醫學系，完成專科醫師訓練後就回到故鄉，先後在澎湖縣七美、望安和白沙鄉等離島服務。他在高醫大就讀時的恩師王良彥回憶說，侯武忠在求學階段就立志投入偏鄉醫療，學習態度主動積極，讓人印象深刻。因為他認為，唯有認真學習，才能在離島獨當一面。

　由九十座大小島嶼組成的澎湖，光有醫師還不夠，尤其是冬季東北季風經常颳起八、九級以上的強風，離島巡迴醫療交通船動輒停駛，居民被迫忍著病痛，拖到天氣好轉再到衛生所求診。視病如親的侯武忠，不忍居民連病痛都要忍，想盡辦法維持每週定期定時到小島看診，甚至學習開船，還自掏腰包買船、自己開船，定期巡迴各島看診，並隨時趕赴急診。不論春夏秋冬，二十四小時守護澎湖大小離島居民的健康。

　這位被譽為「仁醫」的船長醫師，日前不幸因胰臟癌辭世，不但令澎湖居民哀痛不捨，也成為網友轉傳分享的典範人物。在國內醫療環境面臨「五大皆空」的困境下，侯武忠的「未忘初衷」，值得有志從醫的學子深思，莫忘懸壺濟世的初衷，不必要競相投入醫美等「錢途」看好的醫療領域。
 
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