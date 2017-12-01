沈育如／臺北報導



兒童福利聯盟文教基金會昨天公布「二○一七年兒少離家現象調查報告」，分析近十年服務的五百多名離家兒少發現，其中超過七成六是女生，年齡以十五歲最多，首次離家平均年齡是十四點五歲，近九成三已尋獲，其中多數是自行返家、被警察找到。



根據內政部警政署統計，今年一月到九月共五千兩百一十九名未滿十八歲的兒少失蹤，三千三百二十人是離家出走。



兒盟失蹤兒童少年資料管理中心主任林武雄表示，兒少離家大都是家裡沒有親人照顧、陪伴，在外面尋求認同和友伴，因此離家出走。調查發現，離家兒少中，超過三成六來自單親家庭，每二十人就有一人是隔代教養。



兒盟把兒少離家分成無跡可尋的「猛爆型」、反覆離家的「復發型」、有跡可尋的「預兆型」，其中猛爆型離家超過三成，林武雄說，該類型兒少的特徵是不曾離家，或很久以前曾離家，但兒少失聯前沒有異狀，讓家長對離家原因、可能去向完全沒有頭緒。



林武雄表示，早期兒少失蹤以十二歲以下占多數，大都是被誘拐，兒少比例為七比三。但近年來，隨著社會形態轉變，加上網路科技發達，兒少和外面世界接觸多，若親子關係不佳、父母教養出問題，容易形成推力，促使孩子自己出走，因此，離家孩子年齡增長，兒少比例變成二比八。



衛福部保護服務司副司長林維言指出，兒盟調查顯示，女生離家比率高過男生，推判是在傳統價值觀下，家長認為女孩離家就是被拐賣，因此積極報案；若是男生，則認為會自己回來，就不會通報。其實男女都可能有同樣遭遇，建議家長一視同仁，及早尋求協助。