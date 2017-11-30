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臺灣閱讀節　國圖森林卡麥拉 臺圖打造百閱 (2017/11/30)
 

　沈育如／臺北報導

　臺灣閱讀節將在本週六、週日登場，國家圖書館週六在臺北市大安森林公園舉行「愛在森林裡閱讀──一○六臺灣閱讀節閱讀卡麥拉」，安排十項閱讀相關活動，邀親子參加。國立臺灣圖書館與溫世仁文教基金會等二十六個機關團體合作，週六、週日在新北市八二三紀念公園舉辦「閱讀‧悅讀‧越讀──一○六年臺灣閱讀節」系列活動，廣邀出版社精選一本自家今年出版具代表性的圖書，現場將打造一座「臺灣百閱」。

　國圖館長曾淑賢表示，臺灣這幾年的出版量有下滑趨勢，顯示閱讀在國人生活的重要性日益低落，日前搭捷運，發現車廂內多數乘客在滑手機，只有一人低頭閱讀，但仔細一看，發現她不是臺灣人，而是國外旅客。

　教育部次長蔡清華指出，小時候最期待的事，就是過年一拿到壓歲錢，立刻去書局買一本偉人傳記，這是一年當中，唯一一次可以買自己專屬的課外讀物，非常珍貴。歐、美、日的捷運、火車上人手一本書，反觀臺灣大都滑手機，這是推廣閱讀未來要努力的地方。

　國圖的閱讀節活動，包括由專家引導生態之旅的「閱讀趴趴走」，在公園內布置書架，讓閱讀融入大自然的「在大自然裡閱讀」，以及「閱讀一○一」，民眾當天攜帶一本新書到場，國圖會幫忙寄給指定對象，寄書者也能獲得一組紀念藏書票。

　國臺圖的「臺灣百閱」將在開幕儀式亮相，國臺圖館長鄭來長表示，這座「臺灣百閱」的核心理念，是希望集合臺灣出版社和圖書館的力量，讓國人有機會認識臺灣的出版環境，透過翻閱出版社的年度代表作，體會各家出版社的特色。
 
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