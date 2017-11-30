李琦瑋、陳景清、阮筱琪／連線報導



昨天西半部空汙嚴重，一早中南部空氣品質不佳，臺中、彰化、臺南、高雄及屏東等縣市，有十八個測站測得紅害等級，對所有族群都不健康；到了下午，空汙持續擴大，北部包括新北林口、桃園及竹苗都有測站測得紅害等級，除了離島和東部，其他縣市大多達到對敏感族群不健康的橘色警示等級，包括臺北市、新北市幾乎布滿橘色警示。



環保署表示，這波空汙是受到氣候悶熱無風、大氣擴散條件不良影響，導致PM2.5濃度升高，預估北部今天上午會改善，中南部可能要等到明天。這幾天風速增強，雲嘉南局部地區會出現揚塵天氣，不利空氣品質。國健署建議民眾外出戴口罩、減少戶外活動時間，孩童、老年人，以及患有呼吸道和心血管疾病的成人，應避免從事戶外活動。



為了對抗空汙，臺中市環保局昨天有條件通過臺中火力發電廠九部燃煤機組的操作許可證展延申請，全廠十部機組生煤許可總量一次刪減五百萬噸，減幅達兩成四，創下建廠以來首次遭核定減少生煤的紀錄。主婦聯盟臺中分會副會長許心欣說，臺中市核定許可證是讓中火未來兩年只要減兩成四，而且是用許可量核定，不是實際用量，所以實際減量只有一成。環保團體十二月十七日將在高雄、臺中發起反空汙大遊行，表達「減煤救健康」的訴求。



另外，高雄市長陳菊也宣布，自十二月一日到明年二月二十八日，啟動「冬季空品不良大眾交通免費措施」，市民只要使用電子票證，不分時段搭乘公車、公路客運、輕軌，以及上下班尖峰時段上午六點半到八點半，下午四點半到六點半搭乘捷運，全都免費。經費由空汙基金和中央補助，約兩億元。