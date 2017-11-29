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好COOL好綠！新北埔墘紙板打造圖書室 (2017/11/29)
 

楊惠芳／新北報導

　新北市板橋區埔墘國小昨天成為第二座「COOL能綠學校」，宣布以「綠能科技」為主軸，整合節能、儲能、創能及智慧系統，打造「紙圖書教室」。教室裡的桌椅、書架和桌遊，都是由正隆基金會捐贈的「回收紙板」製成。

　埔墘國小校長陳維穎表示，「紙圖書教室」中，桌椅、書架和桌遊都是由「回收紙板」製成。此外，還申請教育部永續校園局部改造計畫，進行「校園微氣候」監測，透過「通風、對流、導風」的概念，特製六種不同形式的窗戶、加裝隔熱板、降低書櫃高度，有效降低室內溫度。完工至今，已經二十個月沒有開過冷氣了。

　埔墘國小學生說：「在自然課時，我們學到風的流向，大家反覆討論，哪種窗戶的形式，可以讓風吹進圖書館，最後才決定『百葉窗式』的玻璃窗戶最適合。」

　教室內還利用「能源資源管理系統」，定時監測用電量，即時將數據呈現在電視牆。也有學生表示，電視螢幕中有隻可愛的北極熊，會因為用電量多少呈現不同表情，以互動方式提醒學生節能減碳。

　另外，埔墘國小也建構能源教育課程地圖，希望以科技化、生活化、趣味化的方式，落實能源教育。

圖說：新北市埔墘國小以綠能科技為主軸，圖書室中的桌椅、書架和桌遊，都由回收紙板製成。圖片提供／教育局
 
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