沈育如、陳景清／綜合報導



行政院食品安全辦公室昨天舉辦「食安五環資訊系統基礎與應用研討會」，展示新北市、臺中市、臺南市、新竹市、宜蘭縣與臺東縣推動四章一Q的成果。



為讓國中小學生吃到優質安全的國產農產品，農委會與教育部共同推動「學校營養午餐食材符合四章一Q」，從一百零五學年下學期開始試辦，共有六縣市參與，到一百零六學年已擴大到除了馬祖、金門以外的二十個縣市。教育部說，將強化食材登錄數據資料，作為推動健康飲食教育的參考依據。



四章一Q包括CAS臺灣有機農產品標章、CAS臺灣優良農產品標章、產銷履歷農產品認證標章、吉園圃安全蔬果標章及有追溯生產來源標籤功能的QR Code，鼓勵學校使用在地食材，為學生的午餐安全把關。



教育部在一百零四學年建置「校園食材登錄平臺」，讓學校上網登錄營養午餐食材資訊，並介接衛福部的食品業者身分認證、食安檢驗通報、聯合稽查報告，把食安處理時間由過去的兩天，縮短到兩小時，還能介接四章一Q的驗證標章與檢驗紀錄，讓學校查核供餐品質。



宜蘭縣一百零五學年下學期就參與四章一Q試辦計畫，剛開始有一百所國中小學的五十八校參加，這學年增加到八十三校；宜蘭縣教育處表示，不僅由營養師督導校園每日食材登錄作業，也要求學校營養午餐每週有一道在地有機蔬菜，讓學生吃得安全又營養。



另外，高雄市教育局也推動學校午餐用在地食材，鼓勵學生吃香蕉，加入搶救在地蕉農行列，十月有多所學校近二十萬人，選用香蕉為午餐供應水果，採購數量達六十六點七公噸，除增加師生對在地產物的認同感，了解在地食材價值，並養成「吃在地、食當季」與健康、安全、營養均衡的良好飲食習慣。

