

這次《勞基法》修法，鬆綁工時的理由，勞動部官員說：「很多勞工想加班。」勞工需靠加班才足以養家，原因是薪資太低，以延長工時來解決，誠屬本末倒置，罔顧低工資危及社會安全與經濟發展。



南韓經濟快速超越我國的動力，來自調高法定薪資；逼使企業無法依賴低工資，進而促進產業升級而能超越臺灣。二十年前南韓薪資水準約我國八成，而今大翻轉成臺灣僅是南韓的六成。這期間，我國十年未調高基本工資，南韓則以每年至少百分之五的比率調高。目前其法定工資約新臺幣三萬八千元，我國卻僅兩萬兩千元，明年南韓更要大幅調高百分之十六，將把臺灣遠拋在後。



一九三六年，立法院曾依「國際勞工公約」制定《最低工資法》，訂定最低工資應能「維持自己和足以提供兩位無能力工作之親人之必要生活」。當時政府擔心對企業衝擊太大，此法棄置不用，直到《勞基法》實施，改以「基本工資」替代。雖訂有計算公式，不久又廢棄，調幅全靠政府心證決定，悖離最低工資精神。



還原每年依最低生活費乘以平均每戶人口數（二點八七人），為最低薪資的計算方式。考慮企業經營壓力，建議初期以百分之三再加上前一年基本工資乘以GDP成長率和通貨膨脹率來調高，逐漸達到家庭生活必需標準，以解除勞力外流與低薪聲名狼籍之恥。

