關鍵字
RSS
新聞首頁 > > 國語日報新聞  
 
「社論」消除低工資國恥 (2017/11/29)
 


　這次《勞基法》修法，鬆綁工時的理由，勞動部官員說：「很多勞工想加班。」勞工需靠加班才足以養家，原因是薪資太低，以延長工時來解決，誠屬本末倒置，罔顧低工資危及社會安全與經濟發展。

　南韓經濟快速超越我國的動力，來自調高法定薪資；逼使企業無法依賴低工資，進而促進產業升級而能超越臺灣。二十年前南韓薪資水準約我國八成，而今大翻轉成臺灣僅是南韓的六成。這期間，我國十年未調高基本工資，南韓則以每年至少百分之五的比率調高。目前其法定工資約新臺幣三萬八千元，我國卻僅兩萬兩千元，明年南韓更要大幅調高百分之十六，將把臺灣遠拋在後。

　一九三六年，立法院曾依「國際勞工公約」制定《最低工資法》，訂定最低工資應能「維持自己和足以提供兩位無能力工作之親人之必要生活」。當時政府擔心對企業衝擊太大，此法棄置不用，直到《勞基法》實施，改以「基本工資」替代。雖訂有計算公式，不久又廢棄，調幅全靠政府心證決定，悖離最低工資精神。

　還原每年依最低生活費乘以平均每戶人口數（二點八七人），為最低薪資的計算方式。考慮企業經營壓力，建議初期以百分之三再加上前一年基本工資乘以GDP成長率和通貨膨脹率來調高，逐漸達到家庭生活必需標準，以解除勞力外流與低薪聲名狼籍之恥。
 
五都加碼補助私幼　民團籲幼教公共化
國語日報社聲明
印尼阿貢火山最高警戒
「社論」消除低工資國恥
宜花地震海纜擴建　可爭取數十秒預警
福衛五號調校　影像品質提升
李明哲遭判刑
新聞掃描
芬普尼殘留　放寬至十ppb
新聞掃描
清潔用品　明年起禁含塑膠微粒
推校園吃在地　政院展成果
暑期社區工讀經驗　變職場跳板
中原前進汶萊　教當地生認識臺灣
國際技能賽獲獎　大學生回母校談心得
好COOL好綠！新北埔墘紙板打造圖書室
享受香甜可麗餅　南市長平立志助人
厝邊作夥　高市成功三代同堂賀校慶
 
　
財團法人國語日報社 版權所有 Copyright © Mandarin Daily News. All Rights Reserved.