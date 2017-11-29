沈育如／臺北報導



全國教師工會總聯合會、靖娟兒童安全文教基金會及全國教保產業工會等教育團體，昨天聯合召開記者會指出，除了新北市之外的五都，近日都公布明年起增加補助私立幼兒園收費，但從先例來看，私幼業者會藉機調漲學費，質疑補助是為了選舉買票，呼籲縣市政府以增設公共化幼兒園為目標，把補助用在調漲教保服務人員的薪資。



臺南市宣布，明年起私幼收費比照公幼；臺北市長柯文哲日前也推出新政策，明年將補助三歲、四歲就讀私幼學童，每人每學期一萬三千五百元。



全教總理事長張旭政以臺南市為例指出，先前縣市政府宣布要提高補助，馬上就有近五十家私幼申請調漲學費。政府發經費補助私幼，最後都進了業者口袋，無助於提升幼兒受教品質和教保服務人員勞動待遇。尤其明年將舉行縣市長選舉，現在宣布補助私幼業者，以降低幼兒的學費，如同變相買票，是很不負責任的作法。



靖娟兒童安全文教基金會執行長林月琴表示，政府如果不能控制幼教市場機制，就不應該談補助私幼。她舉臺北市為例，去年宣布家長將零歲到兩歲幼兒送到托嬰中心，每個月就獲補助三千元，部分私幼業者獲知後，將每月收費從一萬八千元漲到兩萬五千元，家長不但沒受惠，反而增加經濟負擔。



全國教保產業工會理事長簡瑞蓮說，只有五都加碼補助幼童，其他縣市、沒就讀幼兒園的幼童，不就淪為次等公民？我國已通過《兒童權利公約施行法》，上週國際兒童權利專家來臺審查國家報告，建議政府廣設公幼，培訓幼教人員，並提高待遇，但縣市政府只談補助學費，不管教保人員的待遇。



全教總也提出四項訴求，包括反對私幼補助，增設公共化幼兒園，公共托育的設點資訊要公開化，補助用在調漲教保工作人員的薪資。