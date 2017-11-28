國中單打激戰 彭旨、黃愉偼奪金

裁判長：選手越級挑戰、家長全力支持 樂見桌壇未來發展



阮筱琪／新北報導



第五十屆「國語日報杯全國國中小桌球錦標賽」昨天進行最後一天賽程，國中組男女生單、雙打冠軍出爐，女雙由苗栗縣維真國中王佳甄、劉昀蓁登上后座，男雙冠軍為新竹市建華國中蔡榜原、葉伊恩；單打分別由宜蘭縣中華國中彭旨、臺南市歸仁國中黃愉偼摘金。



裁判長鄭維賢表示，今年國語日報杯新增三年級組賽事，也看到不少選手越級挑戰，例如二年級生挑戰四年級賽事，或三年級挑戰五年級，顯見學校開始從低年級培育桌球選手，也看到家長都很支持，樂見桌壇的未來發展。



女雙部分，由高雄市林園高中國中部林宜靜、劉容瑄，對戰苗栗縣維真國中王佳甄、劉昀蓁，都是「一左一右」執拍的選手搭檔。雙方激戰到第五局，最終維真以三比二奪得國女雙打后座。



今年國三的劉昀蓁，上了國中才接受校隊正式訓練，這次帶著國二的學妹王佳甄出賽，她說：「兩人比賽時還會吵架，學妹常叼念我為什麼會打同一個位置，但冷戰一下就好了。」劉昀蓁去年和學姐搭配奪下女雙第三名，今年成功得到后座，「可以安心畢業了」。



女單部分上演國手對決，由青少年國手排名第二的新北市淡江高中國中部蔡豐恩出戰排名第三的臺南市歸仁國中黃愉偼，雙方上演五局大戰，最終黃愉偼以三比二拍掉對手。黃愉偼今年國三，國一時就曾奪下女單冠軍，今年再捧金杯，她說自己打得不錯，實力算是有發揮。



男單部分，桃園市桃園國中楊致興在四強戰時，爆冷門擠掉青少年國手排名第二的黎昕祐，闖入決賽，與國手排名第三的宜蘭縣中華國中彭旨對戰。彭旨沒有意外，發揮國手實力，以三比零奪冠。



男雙冠軍是新竹市建華國中蔡榜原、葉伊恩，特別的是，兩人的個子還矮了對手超過一個頭，他們說，遇到高大對手的確會有壓力，但更要「近臺」打。去年兩人各自以單打、雙打挑戰國語日報杯，都沒有得名，今年搭配練習雙打，就奪下男雙王座。葉伊恩霸氣的說，希望當上中華隊國手，為國爭光。



圖說：宜蘭縣中華國中彭旨（上）獲國中男單冠軍，女單冠軍是臺南市歸仁國中黃愉偼（下）。攝影／高修民





昨日戰績

●國中男生組單打

第一名 宜蘭縣中華國中 彭旨

第二名 桃園市桃園國中 楊致興

第三名 臺南市大橋國中 黃彥誠

第三名 臺北市誠正國中 黎昕祐

●國中女生組單打

第一名 臺南市歸仁國中 黃愉偼

第二名 新北市淡江高中國中部 蔡豐恩

第三名 苗栗縣維真國中 吳妤彤

第三名 臺北市麗山國中 陳采妮

●國中男生組雙打

第一名 新竹市建華國中 蔡榜原、葉伊恩

第二名 新北市海山高中國中部 王冠儒、鄒尚程

第三名 臺北市麗山國中 黎彥廷、張奐奇

第三名 臺北市麗山國中 闕邑達、張子源

●國中女生組雙打

第一名 苗栗縣維真國中 王佳甄、劉昀蓁

第二名 高雄市林園高中國中部 林宜靜、劉容瑄

第三名 臺北市麗山國中 侯沁恩、陳芝琳

第三名 新北市永平高中國中部 陳芷穎、蕭羽婷