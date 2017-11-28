報導／李琦瑋 攝影／陳壁銘



運動比賽能否順利進行，裁判功不可沒。新北市體育總會桌球委員會多次擔任「國語日報杯全國國中小桌球錦標賽」承辦單位，今年也派出專業裁判團，在七天內展現團隊分工的絕佳默契。



裁判長鄭維賢提到，桌球比賽裁判，不僅有大眾較熟悉的球檯執法裁判，還有紀錄組裁判、競賽組裁判，負責記錄成績和分配球桌，以確保比賽順利進行。



球賽前



檢討前一日爭議點



鄭維賢說，每天球賽開始前，都會由他主持裁判會議，檢討前一天具爭議的問題，以及提醒大家賽事該注意的地方，例如檢查球員球拍的膠皮是否有國際桌球總會（ITTF）合格認證等。



競賽組裁判蔡玉春表示，有時賽事緊湊到連上廁所的時間也沒有，但因喜歡看比賽，也享受職場成就感，因此並不覺得苦。



球賽中



全神貫注公正裁決



許姓裁判曾參加過國語日報杯比賽，也擔任過多屆裁判，她說，裁判工作辛苦處，在於工作時間長，往往早上六點出門，晚上十點才回到家，另外，執法時必須聚精會神，不能因個人疏忽而使選手委屈，因此承受相當壓力，但她對於退休後還能擔任這份工作感到開心，覺得找到能貢獻自己的地方。



球賽後



給小選手專業建議



執法裁判楊森榮國中時參加過國語日報杯，後來成為專業選手，曾在大專杯及全國個人錦標賽取得不錯的成績，他說，來當裁判除了以專業裁斷賽事以外，也會欣賞厲害的選手，賽後給他們建議。他希望有更多企業贊助這些小選手，讓臺灣桌球發展得更好，在世界舞臺發光發熱。



桌球比賽時的裁判手勢及規則也大有學問，鄭維賢介紹裁判的三大基本手勢，包括指示下一個發球員、重發球、得分，單手舉起意為重發球；單手握拳並舉起為得分，以舉起左手或右手指示哪邊為得分方。他還示範許多發球違規手勢。



圖說：國語日報杯全國桌球錦標賽今年是第五十屆，裁判陣容堅強。