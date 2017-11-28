詹伯望、楊惠芳／綜合報導



一百零六年全國語文競賽昨天閉幕，團體獎方面，今年由於首度分為六都及其他縣市兩組進行競賽，六都部分因成績尚有爭議，由申評會處理中，其他縣市部分，由苗栗縣獲得縣市團體獎第一名。教育院所團體獎為臺灣師大、原住民族語團體獎為新北市北區、縣市團體精進獎基隆市、教育院所團體精進獎銘傳大學。



這次參加競賽的選手共有兩千多人，總計頒發個人獎六百三十五座、團體獎十五座、團體精進獎六座及精神總錦標九座。明年這項比賽將在嘉義縣舉行。



不過，這項競賽卻傳出不公。新北市教育局指出，全國語文競賽規定，直轄市的地方複賽要分成兩組，優勝者再參與全國決賽，但臺中市卻是在複賽後，要參加決賽時才將複賽的優勝者分成兩組，程度自然比其他依規定複賽就分兩組的直轄市要好，這是最壞的教育示範。



教育部終身教育司科長吳中益表示，檢舉內容具體，申訴評議委員會開會討論後，已確定將七名臺中的獲獎學生取消資格，相關責任由臺中市教育局負責。



臺南市教育局表示，今年的全國語文競賽由教育部主辦，臺南市承辦，且訂有申訴規則，正由申評會處理中。教育部指出，目前只有臺中市被檢舉有上述情況，教育部在賽後的檢討會中，會一併討論，明年預防再有類似情況發生，也希望各縣市能依規定辦理，否則資格取消，對學生也不公平。



臺中市指出，比賽規則要求應以行政區分南北區參賽，但在工作會議時決議「要派最好的選手與賽」，所以，臺中才會在全市中挑出成績最好的選手出賽，單純是這個概念，沒有作弊，教育局會檢討。