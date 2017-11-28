楊惠芳、李琦瑋／臺北報導



臺灣學生上課時間過長，從上午七點多到校，直到下午五六點才放學，接著還要上輔導課或補習班。有民眾在國發會平臺提議，將上課時間調整為從上午九點到下午三點，引起不同看法。家長團體認為，教育部應藉此全面檢視中小學學生上課時間，並規畫配套措施。



教育部國教署長邱乾國表示，由於影響層面大，包括學校課程、家長接送等，會再徵詢家長團體、地方政府、學校單位等各方意見，凝聚共識，預計明年一月二十四日前對外說明。



臺灣家長教育聯盟理事長謝國清指出，近日有不少反對意見，其中最多的是家長上班時間無法配合。不過，他支持減少學生上課時數，但對家長接送的確會造成困擾，建議下午三點下課後，可由學校或社區借用學校場地安排社團活動，讓學生能多元、適性發展。



全國教師工會總聯合會理事長張旭正認為，上課時間改為從上午九點到下午三點的點子不錯，可以多留時間，鼓勵學童探索興趣。但比較適合國外環境，國內父母工作時間無法配合，加上學童課後學習活動空間、相關配套等，短時間內難到位，若貿然改變上課時間，擔心會產生更多問題。



在國發會平臺討論區，則有不同看法。贊同者認為，教育應重質不重量，強迫學生留校，對沒意願的人也是無意義，不如讓學生早點放學做想做的事；有的建議政府補助學校在下午三點過後開設選修、社團等，供學生多元、適性發展，避免補習班乘機招攬學生。



反對者認為，應從制度面改變，不能只調整上課時間，尤其臺灣社會有許多雙薪家庭，學校太早下課，家長只能把孩子送到補習班、才藝班，增加經濟負擔。