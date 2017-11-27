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第50屆國語日報杯全國桌球錦標賽 (2017/11/27)
 

國中團體賽　新北海山A稱王　北市麗山A封后

　李琦瑋／新北報導

　國語日報杯全國國中小桌球錦標賽，昨天進入國中組賽程，國中男生組團體賽有五十八隊，女生組二十五隊參賽，比賽隊伍中國手雲集，最後由新北市海山高中國中部A隊輕取臺北市麗山國中B隊，順利封王，女生組則由臺北市麗山國中A隊封后。

　國中男生組團體賽，海山高中國中部A隊裡少年國手不少，以直落三輕鬆搶下三點，首先由今年剛選上少年國手的許宸逢以三比○搶下第一點，隨後國三的王冠儒也以三比○搶下第二點，第三點由梅日燁，同樣以三比○搶下致勝點。

　女生組由臺北市麗山國中A隊及新北市永平高中國中部B隊對戰，兩隊實力堅強，永平派出一名青少年國手、麗山則派出三名，比賽開始由永平的國手蔡佩蓉搶下第一點，但隨後麗山的三名青少年國手連續贏得比賽，麗山最終以三比一獲勝。

　圖說：新北市海山高中國中部A奪得國中男生組團體賽冠軍，右圖為海山王冠儒。臺北市麗山國中A奪得國中女生組團體賽冠軍，左圖為麗山國中侯沁恩。攝影／高修民


25日戰績
●六年級男生組單打
第一名　桃園市中埔國小　梁振威
第二名　桃園市大業國小　董少丞
第三名　臺北市雨農國小A張佑安
第三名　桃園市中埔國小　曾暐勛
●六年級女生組單打
第一名　臺北市民權國小　劉如紜
第二名　臺北市教大實小　鄭樸璿
第三名　高雄市正興國小　陳琦媗
第三名　新北市明志國小　郭千翠
●六年級男生組雙打
第一名　臺北市龍安國小　龔則乾、李想成
第二名　新北市板橋國小　江家同、董懷正
第三名　臺南市歸仁國小　黃宗威、林昱廷
第三名　新北市明志國小　陳立璿、林暉恩
●六年級女生組雙打
第一名　臺北市仁愛國小　徐芷妍、劉聿兒
第二名　臺北市民權國小　溫佳葳、黃馨葳
第三名　苗栗縣照南國小　黃婷琪、湯沁蓁
第三名　苗栗縣照南國小　林妤蓁、劉耘希


26日戰績
●國中男生組團體
第一名　新北市海山高中國中部A
第二名　臺北市麗山國中B
第三名　宜蘭縣中華國中A
第三名　高雄市福誠高中國中部B
●國中女生組團體
第一名　臺北市麗山國中A
第二名　新北市永平高中國中部B
第三名　苗栗縣維真國中A
第三名　臺南市歸仁國中


今日賽程
●國中男生組單打、雙打決賽
●國中女生組單打、雙打決賽
 
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