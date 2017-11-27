國中團體賽 新北海山A稱王 北市麗山A封后



李琦瑋／新北報導



國語日報杯全國國中小桌球錦標賽，昨天進入國中組賽程，國中男生組團體賽有五十八隊，女生組二十五隊參賽，比賽隊伍中國手雲集，最後由新北市海山高中國中部A隊輕取臺北市麗山國中B隊，順利封王，女生組則由臺北市麗山國中A隊封后。



國中男生組團體賽，海山高中國中部A隊裡少年國手不少，以直落三輕鬆搶下三點，首先由今年剛選上少年國手的許宸逢以三比○搶下第一點，隨後國三的王冠儒也以三比○搶下第二點，第三點由梅日燁，同樣以三比○搶下致勝點。



女生組由臺北市麗山國中A隊及新北市永平高中國中部B隊對戰，兩隊實力堅強，永平派出一名青少年國手、麗山則派出三名，比賽開始由永平的國手蔡佩蓉搶下第一點，但隨後麗山的三名青少年國手連續贏得比賽，麗山最終以三比一獲勝。



圖說：新北市海山高中國中部A奪得國中男生組團體賽冠軍，右圖為海山王冠儒。臺北市麗山國中A奪得國中女生組團體賽冠軍，左圖為麗山國中侯沁恩。攝影／高修民





25日戰績

●六年級男生組單打

第一名 桃園市中埔國小 梁振威

第二名 桃園市大業國小 董少丞

第三名 臺北市雨農國小A張佑安

第三名 桃園市中埔國小 曾暐勛

●六年級女生組單打

第一名 臺北市民權國小 劉如紜

第二名 臺北市教大實小 鄭樸璿

第三名 高雄市正興國小 陳琦媗

第三名 新北市明志國小 郭千翠

●六年級男生組雙打

第一名 臺北市龍安國小 龔則乾、李想成

第二名 新北市板橋國小 江家同、董懷正

第三名 臺南市歸仁國小 黃宗威、林昱廷

第三名 新北市明志國小 陳立璿、林暉恩

●六年級女生組雙打

第一名 臺北市仁愛國小 徐芷妍、劉聿兒

第二名 臺北市民權國小 溫佳葳、黃馨葳

第三名 苗栗縣照南國小 黃婷琪、湯沁蓁

第三名 苗栗縣照南國小 林妤蓁、劉耘希





26日戰績

●國中男生組團體

第一名 新北市海山高中國中部A

第二名 臺北市麗山國中B

第三名 宜蘭縣中華國中A

第三名 高雄市福誠高中國中部B

●國中女生組團體

第一名 臺北市麗山國中A

第二名 新北市永平高中國中部B

第三名 苗栗縣維真國中A

第三名 臺南市歸仁國中





今日賽程

●國中男生組單打、雙打決賽

●國中女生組單打、雙打決賽