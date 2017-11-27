民國八十三年臺灣電腦銷售量達兩百萬部，首度超過電視機，標示臺灣已邁向「網網相連」的資訊社會，發展迄今，網路使用者可隨時參與創作、移動、連結、儲存和分享，滿足自我實現的需求，也得到自主傳播的權利；更因資訊科技快速發展及應用，促成各媒體的快速演化，致使資料、資訊及新聞全球快速流通得以實踐。



網際網路只是一個中立的工具，如果沒有良好的、有用的資料、資訊和新聞作為內容，是沒有威力的，美國的谷歌、臉書、亞馬遜、推特，中國大陸的騰訊、阿里巴巴、微博，和亞洲新興的Line等數位化新媒體，都因為能像雲端而來傳播極大量的資訊，提供無所不包的資料，而名利雙收，谷歌的市值已超過新臺幣十二兆元，影響全球無遠弗屆。



二十多年來，臺灣以代工製造立足於全球資訊科技的「端」的部分，可惜在資料全面蒐集、歸納、運算和應用「雲」的那塊，起步較晚，造成行動上網未能及時趕上，物聯網（IOT）建構不夠快，交易方式彈性不夠大，結果喪失智慧終端典範轉移的契機。現在政府和科技界痛定思痛，決心在人工智慧（AI）扳回一城，打造臺灣下一波新產業。但是，就如網際網路，AI必須結合資料，才能擊出火花。



毋需懷疑，本世紀最重要的原物料就是資料，要趕上資料及新聞全球流通的速度，除了大企業大興土木興建資料中心，政府更要下決心全面推動「開放資料革命」。科技部、教育部和經濟部應通力合作，引導學、研及業者積極投入，也培養青年學子認識資料的無窮價值。