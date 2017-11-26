報導／林靈

圖片提供／陳根雄



金門醫院婦產科主任陳根雄，堪稱金門「註生娘娘」、「產婦救星」或「喜慶報訊人」。



陳根雄是土生土長的金門人，臺北醫學大學醫學系畢業後，曾任臺北榮總婦產部主治醫師，目前是衛福部金門醫院祕書、院聘副院長、婦產科主任，今年還獲衛福部頒發「資深典範醫師獎」。堅守崗位二十六年的陳根雄醫師，執業迄今，共接生逾六千名寶寶，幾乎所有的金門婦女都認得他。



挺過資源匱乏

二十四小時待命



民國五十五年出生的陳根雄，以北醫醫學系公費生身分完成醫師訓練後，在民國八十年選擇回到家鄉金門服務，一轉眼已經二十六年，在這二十六年間，陳根雄可說是陪伴金門婦女挺過醫療資源最為匱乏的年代。



陳根雄回憶，金門醫院早年只有六名醫師，全院員工不到一百人，每個醫師都得不分科別的照顧全部病人。陳根雄因為是婦產科醫師，所以接生工作都由他處理，每年平均接生四百名到五百名新生兒。



陳根雄回憶起，民國一百年時，整個金門醫院只有他一名婦產科醫師，一個月約莫有二十天睡在醫院裡，幾乎以醫院為家，產婦一有狀況就得隨時出診，簡直比二十四小時的便利商店還忙。



視產婦如親人

鄉親感動記在心



不只服務的病患多，在為產婦接生的過程中，陳根雄所遇到的緊急狀況也不少。



曾有一年春節大年初三，一名產婦待產時，突然發生致死率高達八成的羊水栓塞。陳根雄與救護團隊拚了命，最後只救回嬰兒，產婦不幸過世。提起此事，陳根雄仍感到相當遺憾：「這是唯一一個沒有救回來的。」



在妻子口中，陳根雄是「全部金門婦女」的公家醫師。只要一通來自醫院的電話，陳根雄就必須取消和家人與親友之間的約定，趕赴醫院。



陪同孕妻前往金門醫院婦產科產檢的新手爸爸陳向鑫說，陳根雄醫師總是笑臉迎人，態度親切，細心認真，而且經驗豐富，頗受金門地區鄉親推崇與好評：「有陳醫師在，是金門婦女的福氣！」



視病猶親，眾多產婦與病患口中親和力十足的陳根雄，個性相當低調，在工作上兢兢業業，不離不棄，堅守崗位，深受金門民眾讚揚與愛戴。



陳根雄說，外出用餐時，常遇到熱情的金門鄉親默默幫忙買單；也曾發生過同學在金門趕搭飛機回臺，因臨時招不到計程車，只好在路邊隨手攔了便車，報名是「陳根雄的同學」後，對方馬上免費載他到機場的趣事。同學回臺後，還對陳根雄開玩笑的表示：「你的名字在金門真好用。」



關心婦幼醫療

盼政府挹注資源



金門醫院表示，民國一百零四年陳根雄協助推動金門醫院生殖醫學中心成立並通過認證，嘉惠地區不孕症患者及展開兩岸國際醫療，一百零五年完成約一百例試管嬰兒，一百零六年目標三百例。



另外，陳根雄也配合衛生局子宮頸抹片篩檢巡迴車下鄉服務十餘年，足跡遍及金門各鄉鎮村里，一百零四年還獲衛福部「模範公務人員」表揚。



陳根雄說，金門無法處理的急重症病患勢必要後送到臺灣，但後送的過程又深受天候因素影響；他最大的心願，是政府挹注更多資源，改善偏鄉醫療環境。



脫下白袍打桌球



陳根雄是金門地區桌球比賽的常勝軍，從國小、國中、高中到大學都是校隊，桌球可說是陳根雄最擅長的運動。雖然平日忙於醫務工作，他卻不曾間斷桌球運動，經常參加各項桌球比賽，技壓群雄，屢屢奪得佳績。



圖說：陳根雄（右二）與婦產科醫護同仁合照。