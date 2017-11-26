報導／吳啟綜



日本職棒火腿隊投打俱佳的「二刀流」大谷翔平，確定明年將挑戰美國職棒大聯盟。



日職選手在成為自由球員前進軍美國大聯盟，須透過「入札制度」，美國大聯盟、球員工會和日本職棒，日前就新版入札制度達成協議，並同意大谷翔平沿用舊制，日本火腿隊可以向得標的美國球隊收取上限兩千萬美元（約新臺幣六億元）的入札金。



大谷翔平不僅可投出一百六十五公里的速球，打擊也很出色，今年腳踝受傷，上場機會不多，但去年表現亮眼，在投手表現上，獲得十勝四敗，防禦率一點八六；打擊率則有三成二二，並轟出二十二支全壘打。



大谷翔平表明將到美國挑戰大聯盟，引起美國職棒各隊高度興趣。但舊版入札制度已於十月底到期，新版入札制度條件較差。



美國職棒大聯盟生怕日本火腿隊不願意放人，於是讓大谷翔平沿用舊版入札制度，新版制度延後一年，改在明年十一月一日生效。根據舊制，火腿隊將可從簽下大谷翔平的大聯盟球隊中，最多獲得兩千萬美元入札金；如依新制，合約金額未達兩千五百萬美元，日本母球團可收百分之二十的入札金；合約金在兩千五百萬美元到五千萬美元間，則收百分之十七點五的入札金；合約金額超過五千萬美元，則收百分之十五的入札金。如果簽小聯盟合約，入札金是簽約金的百分之二十五。



雖然大谷翔平確定使用舊制入札制度，但簽約金仍受新版勞資協議限制：未滿二十五歲球員有簽約金上限，且只能簽小聯盟約。以目前大聯盟各隊國際業餘新秀簽約金額度來看，只有遊騎兵、洋基和雙城可以給出超過三百萬美元的簽約價碼。



大谷翔平預計十二月二日向美國大聯盟提出申請，為避免影響自由球員市場運作，大聯盟也要求大谷翔平必須在二十一天內決定和哪一支球隊簽約。



大谷翔平成為美國職棒各隊搶奪對象，其他日籍球員卻被冷落。在世界大賽連兩場被打爆的達比修有，道奇隊明年不再和他續約，但雙城隊對他有興趣。遭馬林魚隊釋出的鈴木一朗，雖已四十四歲，但仍沒放棄當選手的念頭，經紀人積極幫他尋找新東家，先前和運動家隊洽談，運動家隊以希望補進右打為由拒絕。陳偉殷隊友田澤純一，今年只有一勝四敗、防禦率四點七九的成績，也成為球團檢討的對象。