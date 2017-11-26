沈育如／新北報導



第五十屆國語日報杯全國國中小桌球錦標賽，昨天進行國小六年級組團體、單打與雙打賽，其中團體賽分別拿到男、女生組第一名的桃園市中埔國小、臺北市仁愛國小，也是前年和去年四、五年級組團體賽冠軍，兩校今年雙雙連莊，完成三連霸佳績；巧合的是，兩校教練念國小時，都曾參加國語日報杯，這次帶隊出賽，也象徵經驗傳承。



今年六年級女生組團體冠軍賽，是由臺北市仁愛國小對戰臺北市民權國小，兩校也是去年五年級組團體賽的第一名、第二名；比賽開始，民權國小以三比零先下一城，仁愛國小也不甘示弱，由少年國手吳育寧追回一局。比賽陷入一比一僵局，仁愛國小徐芷妍奪下一局拉開比數後，最後黃君薇奮戰五局後，得到勝利。



仁愛國小教練李鎮國表示，一開始落後，確實士氣一度被打擊，幸好選手發揮平日練習實力，迎頭追上。李鎮國說，小時候念屏東縣全德國小時，也有參加過國語日報杯，如今身分由選手變成教練，今年帶隊參賽，覺得更有意義。



六年級男生組團體決賽，中埔國小則以直落三比數擊敗新竹市虎林國小。中埔國小教練古文雄說，球隊今年挑戰三連霸，確實讓選手備感壓力，比賽剛開始施展不開，所幸第一個上場的選手黃翊凱，以擅長的削球穩定軍心，球隊最後順利奪冠。



圖說：桃園市中埔國小黃翊凱以削球擊敗對手，獲得第一點。攝影／陳壁銘