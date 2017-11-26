文化部為振興臺灣漫畫產業，近來展開不少措施，包括十一月中旬在北中南東舉辦漫畫新人成果展；挹注十一點五億元在臺中打造國家漫畫博物館，預計二○二○年開幕；位於臺北市華陰街的漫畫基地，也可望在明年初啟用。



漫畫在內容產業扮演關鍵角色，其價值絕不止於紙本出版，還可發展為動畫、電影、電視劇，甚至是線上遊戲。因此，很多國家都投入大量資源在本土漫畫，以此增強文化軟實力。以南韓為例，他們早在一九九八年即成立漫畫產業振興機構，整合動漫影視產業鏈，為漫畫內容加值，同時也積極翻譯，把作品輸出到世界各地。近期則看重行動漫畫的潛力，大力扶植、補助網路平臺，目前已有三十多個網路平臺，每個平臺至少有兩百部作品，培育出不少新秀漫畫家，預估行動漫畫及周邊產值在明年將達到兩百多億元。



以臺灣來說，文化部願意關注漫畫產業，確是好的開始。不過，我們每年正式出版的本土漫畫不到三百本，如何讓更多漫畫作品被看見，恐怕才是首要之務。蔡英文總統出席今年的金漫獎頒獎典禮時，曾宣示要補助數位平臺，但還未見具體行動。當南韓、日本的行動漫畫平臺已紛紛來臺吸納好手，中國也以高薪招攬臺灣漫畫家時，臺灣必須加快腳步建置自己的平臺，否則人才不斷外流，發展漫畫產業恐成空談。

