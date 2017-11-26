阮筱琪、陳中興、張彩鳳、陳景清、洪素蓉／連線報導



為防止兒童傷害事件發生，衛福部今年一月公布「兒童遊戲場設施安全管理規範」，要求各場所附設兒童遊戲場，都應符合國家標準CNS12642、CNS12643及相關法規，包括遊戲場鋪面、遊戲設備、告示及周邊環境等。但至今超過十個月，各縣市國小符合相關安全規定的比率偏低，南投縣大部分國小都未符合，苗栗縣都符合的僅二成一九，臺北市近四成，新北市、桃園市狀況稍好，超過六成。



臺北市教育局國教科長鍾德馨表示，北市一百五十所公私立國小，從一百零四年起編列預算修繕，三年來，已有五十九校符合國家標準及相關法規，明年度將全面要求學校按規定修繕遊具設備。



新北市有兩百一十一所公立國小，有七十八所國小的兒童遊樂設施不符合，有些學校於是拉起封鎖線，禁止學生玩。教育局表示，不合規範的七十八校，有四十三校已陸續汰換，還剩三十五校檢驗不合格，將進一步協助補強或換新。



桃園市一百八十七所公立國小，教育局體育保健科長鄭卉玶表示，兩年前展開修繕、更換，目前已完成一百二十七校，剩下六十所國小，最近兩年會發包及修繕。



苗栗縣有一百一十一所國小、三所國中小，教育處表示，全符合安全管理規範的校數有二十五所，已經要求未符合的學校將計畫送教育處，再編列經費協助。



南投縣公私立國小一百三十六所，教育處表示，幾乎都未符合新頒訂的安全管理規範。



高雄市教育局主祕游淑惠表示，為了減輕學校行政負擔，將由教育局統一招標，十二月中前決標，進行全市國小的安全檢驗，學校再依檢驗結果改善缺失。



花蓮縣教育處體健科長白鴻儀表示，兒童遊戲設施需要縣府自行編預算，不方便提供有多少學校不符合標準，擔心成為排序時的缺失，畢竟各縣市財政貧富不均，窮縣無法立即全部符合標準。



臺東縣教育處表示，目前以自主檢核表定期檢核，若要符合CNS標準，一校的檢驗費要兩萬五千元，龐大的檢驗金額，縣府財政恐無法支應。

