阮筱琪／新北報導



第五十屆國語日報杯國中小桌球錦標賽昨天進行五年級男女生單、雙打決賽。男女雙皆上演二連霸，男雙新北市新興國小邱笠宸、何勝恩，女雙雲林縣安慶國小的梁容甄、李昕頤都成功蟬聯冠軍；男單由北市大附小曾子彧，女單由臺北市仁愛國小楊恩綺稱王封后。



五年級男單則演出「國手對決」，少年國手排名第六的北市大附小曾子彧對戰排名第五的臺南市崇明國小少年國手楊璨維；曾子彧以三比一，奪下男單冠軍寶座。



五年級男雙選手新北市新興國小「雙左撇」邱笠宸、何勝恩，對戰臺北市明湖國小「一左一右」林允堂、江元楷。邱笠宸、何勝恩前年就以三年級身分挑戰四年級男雙，獲得第三名，去年奪得四年級組男子雙打冠軍，今年再度搭配，成功連霸。



何勝恩從小一開始練球，本來慣用手是右手，教練告訴他：「如果要和邱笠宸一樣強，就練左手。」所以何勝恩從小二開始就練習左手執拍、寫字。他說，明年希望還能和邱笠宸搭檔。



五年級女單由臺北市仁愛國小楊恩綺對戰臺北市民權國小張又心。張又心防守不錯，幾次想搶進攻，但球拍沒掌握好，錯失得分機會，由楊恩綺以三比一奪下女單后座。



五年級女雙由雲林縣安慶國小梁容甄、李昕頤，對戰高雄市中山國小吳孟玶、陳俞蓁。中山攻勢凌厲，首先拿下一局；但安慶隨後穩住腳步，接連搶分，最後以三比一獲勝。



圖說：五年級單打賽，男生組冠軍為北市大附小曾子彧，女生組冠軍為臺北市仁愛國小楊恩綺。攝影／陳壁銘