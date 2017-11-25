報導‧攝影／詹伯望



臺南市兩條古老河道——南河港與枋溪，因工程而局部露出地面，文化界人士呼籲保留，營造水文地景。



清代臺灣府的府城就在現今臺南市舊城區。乾隆十七年（西元一七五二年）《重修臺灣縣志》的〈城池圖〉，可看到城內有德慶溪、福安坑、枋溪和關帝港等河道。古人對溪流各有定義，「溪」指有波浪的水流；「坑」也稱為「溝」，指表面平靜的水流；「港」指受潮汐影響，水位有高有低者。這些溪流除枋溪是南北向，其餘是東西向，流入如今已陸化的臺江內海。



臺南市府近年設置五條港文化園區，遊客日眾，但走在區內難以想像當年盛況，這也是文化界期待市府打開若干河段供人參觀的原因，尤其是日前出現的西羅殿旁南河港道，乾隆年間臺灣知府蔣元樞繪製〈重修風神廟並建官廳碼頭石坊圖〉，顯示這裡曾是交通輻輳地區，也最有代表性。



〈城池圖〉裡德慶溪發源自城外，入城後流經現今的臺南一中北側，沿民族路經過臺南護專，折向北經過鴨母寮菜市場再轉西，經過北區區公所旁的水仔尾，進入臺江。當年鄭成功攻打荷蘭人，艦隊由鹿耳門水道進入臺江，就是從德慶溪上岸包圍普羅民遮城的，是很重要的歷史現場。



枋溪也稱溝仔底，流過中西區公所後方的清水寺，折向北，流過太平境馬雅各紀念教會，再向北流過古稱枋橋頭、現今的民權路公園路口與吳園，注入德慶溪。



福安坑源出小南門內，切過臺南女中操場西側，拐向大南門，蜿蜒往北行，流經國定古蹟臺南地院前，從小西門旁入海。目前只有建興國中前的一小段露出地表。



日本殖民統治時期實施都市計畫，將清代的河道改為大小排水溝，雖仍有部分露出，但是由於都市汙水髒臭，加上道路開闢不足，當局遂逐一加蓋。時代變遷，汙水下水道漸趨完善，文化界人士於是呼籲臺南市政府恢復水景。



圖說：流經清水寺的枋溪河段，因工程而露出，畫面右上可見清水寺的屋宇。