沈育如／臺北報導



為保障兒童權益，我國二○一四年通過《兒童權利公約施行法》，去年首度發表國家報告，日前邀請五名國際兒童權利專家來臺審查國家報告，昨天提出結論性意見，包括立法院應成立兒童委員會，在立法過程諮詢兒少意見；政府應找出兒少高自殺率的原因及預防措施；確保校園零體罰，制裁體罰學生的教師等。這些建議將成為未來五年兒童權利政策的指標。



目前行政院、衛生福利部及地方政府都設有兒少福利與權益促進小組，但專家建議應有一個國家級的行動計畫，並且納入地方政府、非政府組織、專業人員、兒少和家長。



專家也建議確保兒少的表現自由，支持校報、學生刊物及其他出版品在校內外發布；確保兒少有充足的休息時間，並教育家長、教師「缺乏睡眠、休閒與娛樂，會對兒少的學習、身心造成不良影響」。



十三個社福團體組成的臺灣兒童權利公約聯盟，昨天針對結論性意見發表十項主張。兒盟執行祕書黃韻璇表示，希望有更多管道聆聽兒少看法，例如一例一休是要讓家長多休假，有時間陪伴孩子，還是要讓家長多賺加班費，給孩子更好的受教品質，這都與孩子息息相關，修法時應傾聽他們的想法。



圖說：兒童權利公約國際審查委員會針對《中華民國兒童權利公約》，昨天提出結論性意見。攝影／沈育如