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「社論」兒少安全網　不應有漏洞 (2017/11/25)
 


　《兒童權利公約》國家報告國際審查會議，昨天有了結論，專家提出多項建議，以確保兒少的表意權、零體罰與預防自殺等。不過，幾乎同時，國內卻傳出兒虐致死與攜子輕生的事件，兒少生存權與不受暴力對待的權利遭受嚴厲挑戰。

　遭虐致死的四歲女童，其母上月因入獄而將她託付給友人。當時警方已依規定通報社工，但女童生母留下假資料，警方與社工無法追蹤，不到一個月竟發生憾事。另一名因母親燒炭而身亡的七歲兒童，已輟學九個月，教育局起初未能掌握行蹤，找到母親的住處後，要求訪視卻屢遭爽約，最後發生悲劇。

　從這兩起案例可見，兒少保護的社會安全網確實存在漏洞。不論母親入獄或學童輟學，本應在社工訪視關懷之列，卻全都難以掌握行蹤。政府必須投入更多資源，落實預防性兒保工作，當照顧者拒絕訪視，就應強制介入。對於有安全風險的兒童，社會安全網不應有漏洞。

　我們也呼籲，民眾勇於通報。在以往農村社會裡，兒童一旦遭父母嚴厲體罰，鄰居的大嬸、阿婆隨即上門勸說。然而，當社會形態改變，鄰居之間不再熱絡，就算聽到隔壁兒童哭喊，也未必主動探頭關心。正因如此，保護兒童的意識，也應隨社會改變。撥打一一三專線，不過舉手之勞。人人發揮雞婆精神，才能避免憾事。
 
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