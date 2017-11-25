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小投手單日投209球惹議　教部：勿逾6局70球 (2017/11/25)
 

沈育如、陳中興／連線報導

　桃園市龜山國小一名投手日前參加重光杯全國少棒錦標賽，單日投了兩百零九球，引發外界擔憂球隊是否為了奪冠，忽略小投手投球數。立委黃國書、蘇巧慧昨天召開記者會，呼籲不能為了一時勝負，犧牲學童的健康；教育部體育署回應指出，少棒比賽將訂單一投手單日投球不能超過六局、七十球的限制，以保障學童權益。

　黃國書指出，發展棒球的國家，都有針對不同年齡層的投手制定單日投球數，呼籲體育署要訂定標準，不能為了一時勝負，漠視學童快樂學習的初衷，也要避免少棒選手肢體過度使用，影響未來運動生涯發展。

　蘇巧慧說，這次《國家體育法》修法，會重視學生出賽規範，並呼籲體育署對於小選手出賽限制有更明確規範；學童不管是打少棒或從事任何體育項目，也要顧及學業成績，因此會要求學校課業和體育技能達到平衡。

　體育署回應指出，只要是公部門舉辦的賽事，競賽規則都會明文規定投球局數、投球數，但這次重光杯少棒賽的規則並沒有加註。體育署將發文給各縣市政府，要求舉辦少棒比賽時，規則要明訂投手單日投球不能超過六局、七十球的限制。

　龜山國小校長楊雅真表示，由於學校和教練疏忽，導致投手投球數超過限制，學校深感抱歉。昨天，校方人員帶這名投手到醫院檢查，結果一切良好，投手也表示沒有不舒服。

　楊雅真進一步解釋，以往球場會設置投手投球數顯示器，當投手投球數超過二十球，就會有「叮噹」響聲，提醒球隊；但這次比賽沒有設置投手投球顯示器，造成球隊疏忽，沒有立刻替換投手。
 
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