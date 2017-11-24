北市石牌小五男團 磨鍊一年奪冠

小四男雙 桃市大有金包銀



李琦瑋／新北報導



第五十屆國語日報杯全國國中小桌球錦標賽昨天進行四年級男生組單打、雙打，五年級男生團體、女生團體決賽。四年級男生組單打由新北市明志國小楊皓任奪冠；雙打由桃園市大有國小徐絃家、林鄭文哲直落三奪冠；五年級男生團體冠軍為臺北市石牌國小，女生組由雲林縣安慶國小繼去年四年級女生組團體賽爆冷封后，昨天再度奪冠。



大有國小繼前天獲得四年級團體組冠軍後，昨天雙打比賽兩組隊員對戰，由徐絃家、林鄭文哲奪冠。



林鄭文哲表示，隊員感情很好，從沒吵過架，平常教練會要求大家在跑位時不能相撞，以此練默契。



安慶國小去年第一次參加國語日報杯，就成為四年級女生組最大黑馬奪冠，今年同一批選手參賽，仍然保持最佳狀態，戰贏桃園市大業國小，由廖品堻以三比○獲得第一點，她說，其實是險勝，但一心想為球隊帶來勝利。雖然之後輸了第二點，但第三點、第四點都以三比○追回失分，提前結束比賽。



隊員梁容甄說，想贏的原因是「可以上《國語日報》」，教練也常以此激勵她們。



石牌國小同一批隊員，去年在四年級男生團體賽獲第五名，經過一年鍛鍊，今年終於奪冠，擊敗擁有少年國手的北市大附小。石牌國小比賽時第一點就遇上少年國手，以一比三輸了，但後面三點贏回來。教練溫智璇表示，每個隊員有不同打法，對方很難攻破。



累計昨天戰況，桃園市大有國小進帳一金一銀一銅，臺北市石牌國小一金二銅，表現最亮眼。



圖說：

１新北市明志國小楊皓任擊敗對手獲國小四年級男生單打冠軍。

２臺北市石牌國小獲國小五年級男生團體冠軍，圖是隊員李建鋆揮拍神情。

３雲林縣安慶國小獲五年級女生團體冠軍，隊長李昕頤歡呼。

攝影／陳壁銘





昨日戰績

●四年級男生組單打

第一名 新北市明志國小 楊皓任

第二名 臺北市雨農國小 彭靖恩

第三名 桃園市大有國小 楊振岳

第三名 臺北市石牌國小 蔡賾安

●四年級男生組雙打

第一名 桃園市大有國小 徐絃家、林鄭文哲

第二名 桃園市大有國小 彭柏軒、傅子誠

第三名 新北市復興國小 陳承恩、陳鉑勳

第三名 新竹市東園國小A鄧禹恩、彭祥銨

●五年級男生組團體

第一名 臺北市石牌國小

第二名 臺北市北市大附小

第三名 臺北市民權國小

第三名 臺北市明湖國小

●五年級女生組團體

第一名 雲林縣安慶國小

第二名 桃園市大業國小

第三名 臺北市石牌國小

第三名 臺北市濱江國小





今日賽程

●五年級男生組單打、雙打決賽

●五年級女生組單打、雙打決賽

●六年級男生組、女生組團體決賽