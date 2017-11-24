為達到「二○二五非核家園」目標，加速開發風力發電系統與太陽能發電，被政府列為我國再生能源兩大主力。根據經濟部最新規畫，我國風電裝置容量預定在二○二五年增至四十二億瓦，其中三十億瓦是離岸（海上）風電，占比超過七成。



隨著政府祭出各種獎勵措施推動離岸風電，不但國內外廠商開發申請案已累積超過二十件，環保署不得不快馬加鞭審查，今年下半年也幾乎每個月都有開發案環境影響評估通過專案小組審查。若無意外，進一步提報環評委員會審查通過機率，應該是「八九不離十」。



然而，環評過關就能確保對附近海域環境與生態的衝擊可降到最低嗎？從我國過去發展陸上風電的經驗來看，顯然不是如此。當初環評受關注的鳥類生態還未受到衝擊，風扇運轉的低頻噪音已令鄰近居民無法忍受，不斷陳情抗議，導致新申請開發案屢屢受挫，國外知名風電公司把重心移往對岸，也使我國風電發展牛步化。



儘管全球二十處最具開發潛力的風電場址，就有十六處位於臺灣海峽，離岸風電也因非核家園目標而成為政府綠能新寵。但海洋工程涉及的環保生態問題遠比陸地複雜，除了眾所矚目、瀕臨絕種的白海豚以外，也觸及漁民最關心的漁場生態及漁船航道，環保署應更確實為環評把關，避免重蹈陸上風電覆轍。